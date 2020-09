Un giorno di trasmissione e già un fiume di polemiche su Uomini e Donne. Lo show di Maria De Filippi, tornato in onda dopo due mesi di pausa estiva, ha sollevato un autentico polverone e non solo per le posizioni prese dai suoi protagonisti prima tra tutti Gemma Galgani, alla ricerca di un amore svanito e perduto come l’arca dell’alleanza.

Gemma Galgani infatti si è presentata in studio con un look nuovo di zecca, con un lifting che lei per prima non nasconde. La notizia dell’intervento estetico è stato fatto direttamente durante la prima puntata del dating show. Come anticipato nei giorni scorsi, Gemma ha mostrato l’iter che l’ha portato ad avere un viso con meno rughe. Le telecamere l’hanno seguito fin dentro la clinica, filmando l’incontro con il chirurgo plastico. Il motivo di questa scelta? “Ricongiungere l’età anagrafica con quella dello spirito” ha spiegato la 70enne al dottore. Continua dopo la foto















Una scelta che ha scatenato i commenti spietati di Tina Cipollari, che reputa inopportuna la scelta di Gemma Galgani di essersi rifatta. “Questa donna non conosce la vergogna!” ha commentato con durezza. Diviso il pubblico di Uomini e Donne. Unito invece contro alcune strane mascherine trasparenti, delle visiere antisputo che coprono solo la parte inferiore del volto lasciando libero il naso comparse in studio. Inutile dire che alcuni telespettatori si sono infuriati contro l’esempio mostrato dal dating show di Maria De Filippi, scagliandosi polemicamente contro quanto visto in puntata. Continua dopo la foto















Sarà per questo che sui social sono comparsi una serie di commenti, spesso furiosi, contro la scelta eettuata nel dating show di Maria De Filippi. “Spiegatemi l’utilità di queste mascherine”, scrive un’utente. E ancora: “Qualcuno mi spiega l’utilità di quelle mascherine trasparenti che non coprono il naso? Ma che presa per il c**o è, scusate?” “Ma queste mascherine che utilità hanno se non coprono il naso e sono aperte sopra?! Mah”, scrive un’altra persona. Continua dopo la foto











E un’altra passa addirittura agli insulti: “Le ‘mascherine’ che usano per ballare corpo a corpo non servono un emerito ca**o. Che esempio di me**a. Potete urlarvi in faccia ma poi disinfettate le mani mi raccomando”. E c’è chi propone anche una soluzione alternativa: “Io queste mascherine non riesco proprio a guardarle e le persone a cui le ho viste indossare su IG le ho unfollowate perché peggio di quelli con il naso sempre fuori dalla mascherina”.

