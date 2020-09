Sarà una stagione speciale per Alberto Angela, il suo ‘Ulisse – il piacere della scoperta’ compie 20 anni. Ideato dal giornalista e divulgatore, tornerà in onda mercoledì 16 settembre in prima serata su Rai 1. Un programma, il suo, capace di tenere testa ai super quiz e reality. Su che cosa abbia significato per Alberto Angela questo programma è lui a raccontarlo nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Al quale Alberto Angela ha anticipato gli argomenti di cui si occuperà nelle quattro puntate di Ulisse e ha raccontato le emozioni vissute in questi anni in giro per il mondo. Confessa Alberto Angela: "Mai mi sono emozionato come di fronte ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Parlavano in giapponese, non capivo niente ma piangevo commosso: mi arrivava tutta la forza delle loro emozioni. E' incredibile il messaggio che il tono della voce e lo sguardo riescono a trasmetterti, al di là delle parole".















Un altro ricordo indelebile per Alberto Angela è il decollo dello Shuttle. E proprio ai razzi è legata l'ultima apparizione in video di Alberto Angela insieme al padre Piero. Alberto e Piero Angela sono apparsi insieme in video l'ultima volta per i 50 anni dello sbarco sulla Luna, erano 23 anni che non facevano una cosa insieme in Tv. Sono tornati a Cape Canaveral. Rivela Alberto Angela.















"Per me è stato il coronamento di un grande viaggio che abbiamo fatto: due divulgatori che si ritrovano e insieme commentano, con la piccola annotazione che uno dei due è un testimone". Durante i suoi viaggi, Alberto Angela ha avuto anche qualche disavventura: una volta è stato sequestrato e picchiato. "Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso – aveva raccontato Alberto Angela -. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi, per fortuna, mi hanno liberato. Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro".











Nella nuova edizione di Ulisse-Il piacere della scoperta, Alberto Angela farà un volo nella Capitale, parlerà di Raffaello e della Regina Elisabetta II e, infine, farà un viaggio nell’America dei Kennedy, una famiglia partita dall’Irlanda e arrivata alla Casa Bianca. L’appuntamento con la prima puntata di Ulisse è per mercoledì 16 settembre in prima serata su Rai1.

