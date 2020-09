L’attore Rodney Litchfield, conosciuto per aver vestito i panni del vecchio Tommy nella serie televisiva ”Early Doors”, è morto all’età di 81 anni. La notizia è stata data sui social dallo scrittore e amico Phil Mealey.

"Devo darvi Una notizia davvero triste – ha scritto Mealey – Rodney Lichfield AKA 'Il vecchio Tommy' è morto pacificamente nel sonno sabato all'età di 81 anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare insieme a lui. Senza di te non sarà la stessa cosa. Riposa in pace amico", ha concluso lo scrittore nel post pubblicato sul suo account social. A ricordare l'attore tantissimi colleghi e amici, come la protagonista della serie tv "Early Doors" Christine Bottomley, famosa per aver recitato in tantissime serie televisive.















"Mi dispiace tantissimo e sono affranta nell'apprendere la morte di un componente della nostra famiglia Early doors. Rodney ci ha lasciati, questa sera guarderò qualche puntata e ricorderò il nostro caro amico # RodneyLitchfield #OldTommy. Mancherai amico mio", ha concluso l'attrice. La carriera di Rodney Litchfield è durata oltre trent'anni con crediti in molti dei programmi televisivi tra cui Brookside, A Touch of Frost, Cracker, Heartbeat, Emmerdale, Phoenix Nights, Coronation Street e Shameless.















Ma è con il ruolo dell'avaro Vecchio Tommy che Rodney ha conosciuto il successo e la fama. Early Doors è la sitcom della BBC scritta da Phil Mealey e Craig Cash. La storia ruota attorno ai personaggi che abitano un pub di Stockport, The Grapes. Tommy è il vedovo stereotipato che lavora, apparentemente non ama socializzare con i suoi clienti, ma alla fine è un uomo dal cuore tenero. Rodney ha anche interpretato Wilfred Morton nella popolare e pluripremiata soap opera britannica Coronation Street, il nonno di Jodie, interpretato da Samantha Seager.









L’attore si è dilettato nella commedia con un’apparizione al fianco di Peter Kay nella sua amatissima Phoenix Nights e nella commedia in tre parti Sunshine, creata dal team che ha realizzato The Royle Family. Ha recitato nella serie tv Shameless interpretando un magistrato, prima di tornare quattro anni dopo interpretando il personaggio Algie. Il suo ultimo lavoro risale al 2013, quando recita nella commedia dark ”The Last Execution”.

