Dopo tante delusioni ecco che uno spiraglio di luce si apre per l’ex tronista di Uomini e Donne. Un cammino non sempre agevole il suo, fatto di passi falsi, mezzi sorrisi e tanti chiariscuro mai illuminati del tutto. Parliamo del bellissimo moro siciliano Luigi Mastoianni, per chi non lo ricordasse prima corteggiatore e poi tronista del programma di Maria De Filippi.

Luigi Mastroianni era riuscito a stregare la bella Sara. Tra i due, però, il sogno romantico è durato meno di quanto ci si potesse aspettare: trenta giorni di storia, poi il buio. La relazione tra i due è naufragata inesorabilmente lasciando strascichi importanti soprattutto nel cuore di Luigi Mastroianni: tramite i social network, infatti, avevea mosso accuse pesanti nei confronti di Sara, rea di averlo scelto – secondo il corteggiatore – solo per un proprio tornaconto personale e di non provare alcun sentimento per lui. Continua dopo la foto















Mastroianni aveva deciso di dedicare un’intera estate alla sua famiglia per non pensare più alla delusione d’amore: ha trascorso le vacanze in compagnia dei genitori ristoratori e di Salvo, il fratellino ‘speciale’. Sì, perché il più piccolo di casa Mastroianni è affetto dalla ‘sindrome di down’. “Per lui farei di tutto” ha dichiarato in una passata intervista il nuovo tronista di Uomini e Donne. Continua dopo la foto















Poi una lunga serie di alti e bassi, fino ai giorni scorsi quando pare proprio che per Luigi Mastroianni sia arrivato un nuovo amore. Nulla di ufficiale, ma il bel siciliano è stato più volte ‘beccato’ in compagnia di una ragazza, durante le vacanze in Puglia. E, a quanto pare, è proprio la ragazza che luigi ha mostrato in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Niente dediche romantiche, ma uno scatto davvero splendido e originale: i due hanno vissuto insieme un’esperienza super emozionante, il volo dell’angelo! Continua dopo la foto











Ovviamente, dal post non è chiaro se la ragazza sia una semplice amica o, come tutti credono, la sua nuova compagna. Quel che è certo è che sarebbe davvero un’originalissima prima foto di coppia! Secondo quanto si legge sul web e sui social, la ragazza si chiamerebbe Anna e sarebbe originaria della Sicilia, come l’ex tronista. Al momento non si hanno altre notizie, essendo estranea al mondo dello spettacolo.

