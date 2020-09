Attesa finita: lunedì 7 settembre è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne. Stagione che si prospetta ricca di colpi di scena. Intanto, per chi si fosse perso la prima puntata del dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha salutato il pubblico da un nuovo studio e inaugurato un nuovo format (come anticipato giorni fa il trono classico e il trono over si sono uniti, ndr) ma a proposito di novità c’era anche una ‘nuova’ Gemma Galgani.

Durante l’estate, infatti, la dama torinese si è sottoposta a un lifting al viso che ha mostrato proprio nel corso della puntata dove, nemmeno a dirlo, è stata protagonista assoluta. Così come Tina Cipollari, che non ha ovviamente mancato di commentare il ritocchino estetico della dama. (Continua dopo la foto)















La Vamp ha attaccato di nuovo la sua acerrima nemica, sottolineando che si è voluta fare il lifting solo per poter uscire con ragazzi giovani. Di tutt’altro avviso Gianni Sperti, che invece si è complimentato con Gemma per non aver stravolto completamente il suo volto. L’altro opinionista di UeD temeva in un cambiamento eccessivo ma è stato ben felice di non assistere a un grande stravolgimento. (Continua dopo la foto)















Anche gran parte del pubblico di UeD, nel commentare la puntata e la ‘nuova’ Gemma, non ha notato grossi cambiamenti dopo l’intervento. Anzi, l’operazione ha rimarcato ancora di più il naso: “Si vede di più il naso che non è proprio il suo punto forte. Gemma ritenta”, ha scritto uno su Twitter. E altri: “Oddio ma hanno fatto un miracolo! Potevano intervenire anche sul naso già che c’erano”, e “Gemma potevi rifarti anche il naso”. (Continua dopo le foto)











Ma a proposito di grandi protagoniste, a molti non è sfuggita un’assenza pesante nel parterre femminile. Protagonista che, dopo Tina Cipollari, è anche un’altra ‘nemica giurata di Gemma. Stiamo parlando di Barbara De Santi, volto ormai storico del trono over. Beh, nella prima puntata di questa nuova edizione non era presente e, stando a quanto riportano le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, la prof del Trono Over non ci sarà. Avrà lasciato il programma?

