Amici di Maria De Filippi, la notizia è già sulla bocca di tutti. Il talent show da sempre apprezzato e seguito dal pubblico italiano permette agli allievi di conseguire un successo che affonda radici solide anche con il passare del tempo. I fan del programma seguono appassionatamente anche la vita privata dei concorrenti, continuando a dimostrare affetto. E notizie del genere non possono che scaldare il cuore. Ecco chi è in dolce attesa.

Il suo nome è rimasto impresso nella memoria di molti. Infatti, risulta difficile per i più appassionati del programma dimenticare il nome di una delle prime concorrenti della prima edizione del programma. Non sotto il titolo di Amici di Maria De Filippi, ma di Saranno Famosi, Mirna Brancotti si è lasciata conoscere per grinta, carattere e soprattutto per una voce esplosiva.















Mirna ha proseguito la sua passione e il suo talento ben oltre le pareti dello studio Mediaset, continuando a coltivare il canto e diventando, nel tempo, una cantante professionista. Ma di strada ne ha fatta anche nella sfera personale, e oggi annuncia a tutti di essere in dolce attesa. L'affermata vocal coach ha trovato l'amore nel personal trainer Gabriele Visentini e grazie alla loro unione, presto diventerà mamma.















Foto decisamente emozionanti hanno fatto capolino in rete, diffondendosi alla velocità della luce. Con il pancione ben in vista, Mirna appare una donna felice che non vede l'ora di intraprendere questa ulteriore esperienza di vita. Ma non per questo, e ne ha dato prova, la musica verrà riposta in un angolo. Famiglia e musica potranno sicuramente conciliarsi. basta volerlo.









E la sua felicità è stata scritta a chiare lettere sotto forma di dedica rivolta anche alla sua dolce metà: “Una nuova esperienza ci aspetta. Non abbiamo “paura”: la Vita sa cosa è giusto per noi. Siamo immersi con fiducia e gioia nel suo corso. E possiamo dire che non ha mai sbagliato nulla! Questi siamo noi…il risultato del nostro Amore: Helèna. E no nsi può che gioire insieme a loro.

