“C’è anche lui”. GF Vip, sorpresa tra i concorrenti: l’ultimo nome (ed è ufficiale) esce solo ora

Grande Fratello Vip, dopo innumerevoli indiscrezioni, la conferma arriva per la gioia di tutti i telespettatori. Il cast della nuova edizione del reality show è stato reso ufficiale e il pubblico può comprendere da subito le sorprese a cui andrà incontro. Tante le novità e persino i colpi di scena. Alcuni nomi potrebbero lasciare a bocca aperta e el frattempo tutti i concorrenti hanno posato insieme al conduttore Alfonso Signorini per la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni.

Ci aveva pensato DiPiù a rendere noti i 19 dei venti aspiranti. Mancava Denis Dosio e adesso il cast è ufficialmente al completo. Siete curiosi di vedere in lista il vostro Vip del cuore? O persino chi non vi ha mai convinto? Ebbene, l'occasione di vederli in gioco si avvicina. Intanto, sempre meglio capire chi entrerà nella casa più spiata d'Italia, sempre con alla guida del timone il gettonatissimo Signorini.















Per quanto concerne il cast tutto al femminile, le sorprese sono davvero dietro l’angolo. Basta semplicemente scorrere i nomi in lista per trovare conferma nelle proprie supposizioni:

Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko, Dayane Mello, modella, Elisabetta Gregoraci, soubrette, Flavia Vento, soubrette, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (concorrente unico, madre e figlia), conduttrice e attrice, Matilde Brandi, showgirl. E non è finita.















La lista prosegue con: Myriam Catania, attrice e doppiatrice, Patrizia De Blanck, contessa, Stefania Orlando, conduttrice e attrice, Francesca Pepe, modella. E poi, occhi ben aperti anche per i nomi maschili già confermati: Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, Denis Dosio, web star, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, Fausto Leali, cantante, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Non siete ancora sazi? La lista prosegue così.









Fulvio Abbate, scrittore e giornalista, Massimiliano Morra, attore, Paolo Brosio, giornalista e opinionista, Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia, Tommaso Zorzi, web influencer Tutto avrà inizio il 14 settembre, ma gli appuntamenti saranno due a settimana, ovvero ogni lunedì e venerdì. Pupo e Antonella Elia al fianco del padrone di casa. Cosa aggiungere di più?

