Luca Argentero non si smentisce. Un altro grande successo per l’attore piemontese amatissimo che da pochi mesi è diventato papà per la prima volta di Nina Speranza. La bella notizia che sicuramente l’avrà reso felicissimo è arrivata lunedì 7 settembre: Hotel Gagarin, il film di Simone Spada con Argentero e Claudio Amendola, distribuita al cinema nel maggio 2018, ha conquistato gli ascolti tv di domenica 6 settembre 2020.

Il film, proposto da Rai1, ha superato i 2 milioni di telespettatori. Nel dettaglio Hotel Gagarin, la pellicola con cui Rai1 si è aggiudicato la gara degli ascolti della serata, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 2.282.000 spettatori pari al 12% di share. Gli ultimi due episodi de L’ora della verità, la serie tv thriller con Caterina Murino e Mathilde Seigner, è il secondo programma più visto della serata. (Continua dopo la foto)















In onda su Canale 5, la serie ha fatto segnare il 10.1% di share e raggiunto 1.823.000 spettatori. Il terzo programma più visto è stato invece il film ispirato alla serie degli anni ’90, Baywatch, con Dwayne Johnson e Zac Efron, in onda su Italia1. Del 2017 e diretto da Seth Gordon, è stato visto da 1.241.000 spettatori netti per il 7.1% di share. (Continua dopo la foto)















Nella tana dei lupi, film in onda su Rai3, è invece stato la scelta di 1.151.000 spettatori netti per il 6.6% di share. Faccio un salto all’Havana, il film con Enrico Brignano e Francesco Pannofino in onda su Rete4, è stato visto da 897.000 spettatori netti per il 4.8% di share mentre su Rai2 la Finale della Supercoppa Italiana di Pallavolo Femminile, tra Conegliano e Busto Arsizio ha conquistato 823.000 spettatori per il 4.1% di share. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram 🍒 Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 1 Set 2020 alle ore 1:04 PDT



Tornando a Luca Argentero, hanno subito fatto ‘boom’ le foto della sua prima estate da papà. Prima vacanza in 3 per l’attore e la bellissima collega Cristina Marino, diventati genitori per la prima volta a maggio scorso. Hanno scelto la Toscana, tra campagna e mare e gli scatti di lei in bikini hanno incantato tutti i follower. Bellissima e in grande forma a poco dal parto.

“La famiglia si è allargata”. Lorella Cuccarini, al settimo cielo, lo fa sapere a tutti