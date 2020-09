“Ho paura”. Alberto Matano di nuovo a La Vita in diretta ma da solo: cosa è successo nella prima puntata

Alberto Matano, l’annuncio del conduttore spiazza tutti. La puntata del suo La vita in diretta ha visto un’apertura insolita. Il conduttore, che ha trascorso una pausa estiva raccogliendo il consenso di un pubblico femminile decisamente notevole, è tornato al timone de La vita in diretta senza Lorella Cuccarini, ma con una paura ben precisa e condivisibile.

L'annuncio arriva inaspettato. Riaperte le porte del programma andato in onda sempre su Rai1 dopo le vacanze estive, Alberto Matano non ha potuto non spendere alcune e incisive parole in merito all'emergenza sanitaria che sta tornando a preoccupare il Bel Paese. Il messaggio è rivolto anche a chi ricomincerà la nuova avventura de La vita in diretta, con il desiderio di ricominciare ma anche con non pochi timori.















I ringraziamenti di Matano hanno raggiunto tutti i collaboratori che lavoreranno affinchè la stagione del programma inizi e prosegua sotto i migliori auspici, ma la preoccupazione cresce di pari passo con la voglia di dare sempre il meglio: "Stiamo per ripartire, però abbiamo anche paura, paura che il contagio si possa riaffacciare e la nostra vita possa ritornare a quello che abbiamo vissuto prima".















Dopo i primi casi di contagio, la paura del conduttore è comprensibile e risuona nel cuore di tutti. Ovviamente per la sicurezza di tutti, non ci sarà il pubblico per rispetto delle norme anti-Covid relative al distanziamento, ma questo non risparmia emozione e apprensione al contempo: "Eccoci qui, come state? Io sto bene e sono contento di ritrovarvi qui in questa Vita in diretta, questa nuova Vita in diretta. Ritroviamo il nostro racconto".









E il discorso si chiude così: “A questo punto stiamo per ripartire, però abbiamo anche paura, paura che il contagio si possa riaffacciare e la nostra vita possa ritornare a quello che abbiamo vissuto prima. Come vedete, attorno a me il pubblico non c’è e sapete perché. Però, io sono in compagnia. In vostra compagnia. Ci siete voi che mi regalate il calore di questi ultimi mesi. E poi ci sono loro, il cuore del programma, gli inviati, la squadra magnifica, unica de La vita in diretta. Sono pronti a raccontarci quello che accade, la realtà”.

