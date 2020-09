Anche Mattino 5 è tornato in tv. Lunedì 7 settembre, per il quinto anno consecutivo, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico della mattina. I due insieme formano una delle coppie televisive più seguite e amate. Col tempo i due conduttori sono diventati ottimi colleghi e la loro intesa è evidente.

Sarà per questo che nel corso della diretta la Panicucci ha sorpreso il suo compagno di viaggio e i telespettatori con un annuncio speciale. Federica ha annunciato che il giornalista ha approfittato della pausa estiva per convolare a nozze. A quel punto Vecchi ha mostrato la fede al dito e ha ringraziato per gli auguri ricevuti, senza rivelare alcun dettaglio del matrimonio da poco celebrato. Ma non stupisce perché il presentatore è da sempre molto riservato, anche se non ha mai nascosto della presenza nella sua vita di una persona speciale. (Continua dopo la foto)















La moglie del giornalista non fa parte del mondo dello spettacolo e da anni ormai il loro rapporto va a avanti lontano dai riflettori, ma recentemente, Vecchi ha condiviso sul suo profilo social una foto con la sua metà che ha subito riscosso un grande successo tra i fan. Ma durante la prima puntata della nuova edizione di Mattino 5 c’è stato anche un fuori programma… (Continua dopo la foto)















Mentre Federica Panicucci parlava della movida estiva, del caso sardo e dei vip che hanno contratto il coronavirus e Marco Balestri, ospite in studio, commentava l’aumento dei contagi, l’intervista è stata interrotta dal sottofondo di un cane che abbaiava. Un colpo di scena inatteso che non ha però fermato la conduttrice. Nonostante sia rimasta sorpresa, ha comunque reagito con il sorriso all’inconveniente. (Continua dopo le foto)











“C’è un cane che abbaia, non so se è qui in studio – ha detto piuttosto sorpresa ma allo stesso tempo divertita Federica Panicucci – Ditemelo se è uno scherzo o se è di qualcuno! Vabbè”. Poi, da brava conduttrice quale è, ha ripreso subito in mano la situazione proseguendo con la scaletta di Mattino 5. L’abbaiare di un cane è infatti durato pochi secondi e lei ha abilmente continuato con la sua trasmissione.

