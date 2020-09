“Scandalosa”. Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, dopo mesi di silenzio trema UeD: “Cosa voleva farmi”

Nicola Vivarelli, i mesi scorrono e il pubblico non ne può più del silenzio. È accaduto tutto nello studio di Uomini e Donne, dove le accuse come sempre sono scese a cascata. Accuse dirette da parte di una dama torinese all’apparenza più sicura di se stessa e agguerrita. Dall’altra parte della trincea, anche Nicola non le ha mandate a dire e si è espresso con toni decisamente accesi.

Erano mesi che non si vedevano, la coppia più discussa del dating show di Maria De Filippi torna a intrattenere il pubblico con una relazione che ha decisamente preso le orme di una soap. Da un lato Gemma, fresca di lifting, che non si è trattenuta lanciando accuse difficili da digerire e dall'altro Nicola, che ha sicuramente perso le staffe mostrandosi al pubblico su tutte le furie.















Non ha tutti i torti, Nicola quando ha affermato: "Sono un ragazzo di 26 anni rifiutato da una donna di 70, può darmi fastidio?". Un rancore che evidentemente cova da mesi, ovvero da quando Gemma non ha più intrattenuto nessun tipo di contatto con l'ex corteggiatore. E le accuse di Gemma non hanno certamente permesso alle armi da guerra di abbassare la guardia.















"Mi hai detto che dovevo venire a Forte dei marmi perché tutta l'Italia doveva vederci insieme, che ti avevano messo in crisi. Che bisogno hai di mostrarmi a tutta l'Italia, quando hai l'originale?", ma non solo. Dietro ai messaggi di Nicola, a detta della dama, ci sarebbe lo zampino di mamma Luisella. Nicola non poteva che controbattere a tono: "Sei sparita per mesi, sono mesi che non ti vedo".









E aggiunge per concludere in bellezza: “Se io fossi sparito per mesi, cosa avresti pensato? Ho ho tante cose da dire a Gemma, non voglio ballare, voglio sedermi, sono profondamente deluso. Mi ha scritto che volevo venire a Roma solo perché volevo portarla in giro e farla vedere. È scandalosa questa cosa, come si permette? Qui la vittima non sei tu, cara Gemma, sono stato io. Ti avrei raggiunto ovunque: a Roma, a Napoli, in Liguria, a Torino. Non c’è stata mezza volta. Non mi trovare la scusa del ricovero. Sei stata tre mesi chiusa in casa? Sono 5 mesi che ci scriviamo, basta con questo scrivere. Abbiamo bisogno di vederci e incontrarci. Telefonate e messaggi dopo un po’ stufano. Mia madre ti ha invitato, mia nonna ti ha invitato, i miei amici pure”.

