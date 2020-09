L’attesa è finita. Dopo quasi due settimane dall’uscita del gossip, lunedì 7 settembre 2020 Uomini e Donne è tornato in tv. E per la prima volta Gemma Galgani, ancora protagonista assoluta anche di questa nuovissima edizione, ha mostrato alle telecamere il suo “nuovo viso”.

Per chi si fosse perso le anticipazioni, a luglio scorso la dama torinese ha fatto visita al chirurgo Marco Gasparotti e oggi, con un ingresso in studio degno di una vera star, si è fatta vedere dopo l’intervento con le telecamere al seguito. E si è commossa Gemma, felice di vedere accorciata la distanza tra età anagrafica e quella che sente di avere. Ad annunciare il ritocchino della dama più famosa della storia del trono over è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che con queste parole ha introdotto la novità a Tina Cipollari, ‘nemica giurata’ di Gemma. (Continua dopo la foto)















“Adesso entrerà Gemma – ha anticipato la conduttrice all’opinionista storica del programma – Lei ha passato un’estate molto particolare, ha fatto un grande cambiamento. Parlo di un cambiamento importante, tra poco capirai. Sicuramente Tina cambierai il tuo pensiero su di lei, muterà l’idea che ti sei fatta in questi anni. La verità è che ha fatto il lifting, non scherzo, l’ha fatto davvero”. (Continua dopo la foto)















Come detto, Gemma è stata operata dal professor Marco Gasparotti, a cui ha raccontato emozionata il motivo per il quale ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica: “Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all’età anagrafica. Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram ALESSANDRA AMOROSO TREMA PURE Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 7 Set 2020 alle ore 5:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram GEMMA DOPO IL LIFTING ✈️ Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 7 Set 2020 alle ore 6:19 PDT



La reazione di Tina Cipollari? “Maria, non mi dire che si è fatta una sesta misura. Marco Gasparotti è un chirurgo plastico. Non mi dire che si è andata a riempire le pelli!”, ha detto la Vamp. Poi, non appena la dama è entrata in studio, è arrivato il commento, come al solito tagliente, sulla decisione di sottoporsi a un lifting: “Si rifà per tornare più giovane e vedere se dopo il restyling trova qualcosa di buono. Adesso si è montata la testa perché ha conosciuto quel ragazzo giovane, Nicola, il nipote”.

“Nooo, ma è davvero lei?!”. Era proprio così prima di diventare famosissima, in tv e non solo. Praticamente un’altra