Salvo novità dell’ultim’ora, il 14 settembre prenderà il via la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nei giorni scorsi sono stati svelati i nomi dei concorrenti. Il cast femminile è composto da Elisabetta Gregoraci, da Patrizia De Blanck, da Flavia Vento, da Stefania Orlando, dalla coppia madre-figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dalla ballerina Matilde Brandi, dalla modella ed influencer Francesca Pepe, dall’ex compagna di Gabriel Garko, Adua Del Vesco, da Dayane Mello e dall’attrice Myriam Catania, ex moglie dell’attore Luca Argentero, lanciato anni fa proprio dal Grande Fratello (la versione nip).

Ci saranno anche il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini Francesco Oppini, il cantante Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, l'ex velino Pierpaolo Pretelli, il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, l'attore Massimiliano Morra, Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne) e Fulvio Abbate. Ed era circolato con insistenza anche un nome di uno dei più famosi Tik Toker, nonché un affermato influencer. La sua presenza sembrava ormai cosa fatta, invece pare sia saltato tutto.















Stiamo parlando di Denis Dosio, che pareva davvero aver fatto e superato i provini del reality show in onda su Canale 5. Non si sanno con esattezza i motivi di questo clamoroso dietrofront da parte del programma, ma il suo nome ormai non è più nella lista. A fornire in anteprima questa notizia è il canale social ufficiale di 'Giornalettismo'. Il giovane influencer non varcherà la porta rossa della trasmissione Mediaset, tra il dispiacere generale delle migliaia di suoi ammiratori.















Per essere precisi, ecco quali sono state le parole utilizzate da 'Giornalettismo' su Instagram: "Pare che all'ultimo momento la figura di Denis Dosio sia stata esclusa dal gruppo di concorrenti che parteciperà al reality". Nonostante fosse stato contattato dalla produzione e avesse affrontato positivamente il provino, non è stato selezionato come partecipante. I seguaci del giovane dovranno mettersi l'anima in pace e potranno seguire le sue attività esclusivamente sui social network.









I telespettatori che seguono assiduamente il reality show sono comunque in fibrillante attesa perché non vedono l’ora di gustarsi nuovamente le avventure dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Grande curiosità anche per capire come funzionerà il duo di opinionisti formato da Pupo e Antonella Elia, con quest’ultima al posto di Wanda Nara.

