Carlo Conti e Vanessa Incontrada, la notizia arriva stamattina e rende tutti felici: “Fantastici!”

Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che coppia. Alla guida del timone di Seat Music Awards, la seconda serata dedicata alla musica italiana non poteva che raggiungere il picco degli ascolti. Direttamente dall’Arena di Verona, i conduttori hanno dato il meglio di sé, nonostante il numero esiguo di spettatori, lasciando che il programma andato in onda su Rai Uno, conquistasse il record di ascolti.

Due puntate e tanto successo. Carlo Conti e Vanessa Incontrada formano una coppia che funziona davvero. Con un totale di 2.881.000 spettatori pari al 19.9% di share, la seconda puntata si aggiudica gli alti apprezzamenti di ascolti, nonostante non sia comunque riuscita a battere quella d'esordio che chiuse con un ottimo 4.094.000 spettatori pari al 22.2% di share.















Non possono che ritenersi soddisfatti, dunque, i conduttori di un programma che ha saputo tenere testa alla concorrenza. Soprattutto se la concorrenza è stata un film, "La Scuola più Bella del Mondo", che ha raccolto 1.370.000 spettatori pari all'8.4% di share. Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro fanno abbassare la guardia della Mediaset, posto che "Il Generale Dalla Chiesa" si era aggiudicato 1.582.000 spettatori pari al 9.7% di share.















Non male il resto della programmazione prevista sul piccolo schermo che ha visto su Rai2 il film "Il Crudele volto dell'Inganno" e 1.169.000 spettatori pari al 6.5% di share. Seguito da Italia 1, dove Milan e Monza in amichevole hanno intrattenuto 1.258.000 spettatori pari allo share del 6.9%, dunque Rai3 e "Hostiles" che ha raggiunto 543.000 spettatori pari ad uno share del 3%.









E non deludono i risultati conseguiti su Rete4 da “Una Vita” e i suoi 846.000 spettatori con il 5.3% di share, su La7 da “Pearl Harbor” per un totale di 497.000 spettatori con uno share del 3.5%, e “Pulp Fiction” su Tv8 , che seppure rappresenti un classico, non può certo disprezzare i 491.000 spettatori con il 3.3%. A concludere in bellezza anche il canale Nove con “Sirene”, 269.000 spettatori e l’1.5% di share, traguardo raggiunto in bellezza.

