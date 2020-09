“Che batosta!”. Alessia Marcuzzi, bruttissima notizia per lei e tutti i fan di Temptation Island: cosa succede

Ci siamo, Temptation Island 2020, che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi, slitta di una settimana. La data di inizio non sarà quindi il 9 settembre, come precedentemente annunciato dalla trasmissione, bensì il 16 settembre. A dare la notizia è stata la produzione dello stesso reality attraverso i propri canali social. Nei giorni scorsi si sono rincorsi i rumors su un possibile rinvio. Rumors che ora trovano conferma. I motivi dello slittamento pare che siano da attribuire a un fatto alquanto curioso: una coppia che ha preso parte al programma sarebbe scoppiata in tempi record, mandando i montatori dello show in crisi.

"Attenzione, attenzione: la prima puntata di Temptation Island ci aspetta mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5! STIAMO TORNANDO…". Così si legge sul profilo Instagram del reality di Canale 5. Come accennato poc'anzi sembra che due fidanzati, ormai ex, si siano lasciati in modo fulmineo (si parla di tradimenti trapelati durante le registrazioni: tradimenti avvenuti non nel programma bensì in passato, però emersi solo quando sono state effettuate le riprese).















Un problema che ha messo a soqquadro i piani della macchina organizzativa della trasmissione Mediaset, la quale, tuttavia, sarebbe già corsa ai ripari inserendo una nuova coppia e mettendo una pezza all'imprevisto. Al posto di Temptation Island mercoledì 9 settembre andrà in onda il film in prima tv "Ocean's 8", come rende noto Fanpage.it.















Le riprese di Temptation Island sono cominciate nei giorni scorsi (come è noto il programma va in onda non in diretta). Come da tradizione la location scelta per le registrazioni è stato il placido e confortevole resort Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula, nella Sardegna del sud.











E proprio innanzi alla spiaggia in cui si svolgono alcune delle riprese dello show, pochi giorni fa ha attraccato il gigantesco yacht di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon nonché l’uomo più ricco del mondo che ha un patrimonio netto stimato da Forbes intorno ai 187 miliardi di dollari. Naturalmente l’imbarcazione di Bezos non è passata inosservata.

