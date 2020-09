“È finta, sfigato!”. Pamela Barretta smaschera Enzo Capo. Quella della dama di UeD è una vera bomba

Pamela Barretta, ancora in guerra con Enzo Capo. I due ex del Trono Over non riescono a mettere da parte vecchi rancori. Una vera e propria guerra social è stata la dimostrazione più eclatante che vede svanire all’orizzonte ogni speranza di poter ristabilire un rapporto più civile. Nonostante la loro relazione abbia raggiunto il capolinea diversi mesi fa, qualcosa sera continuare a bollire in pentola.

Non le mandano certamente a dire i due della celebre coppia nata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sono stati tanti i tentativi, ma l’esito è sempre stato lo stesso: ostilità e provocazioni lasciano intendere che ormai tutto è davvero finito tra di loro. Pamela avrebbe voluto riprovarci, ma Enzo ha issato un muro difficile da abbattere e da quel momento in poi la storia non poteva che mettere un lucchetto alla porta del sentimento. (Continua a leggere dopo la foto).















Nuovi incontri e soprattutto altre donne nella vita di Enzo, che sembra aver ritrovato un nuovo amore. Poi il sopraggiungere di una registrazione che ha messo in campo le asperità di sempre. Accuse da parte di Pamela, che ancora oggi proseguono indisturbate la loro crociata. Non ultimo, l’attacco della Barretta, paladina di una verità che intende mostrare a tutti. Prove alla mano. (Continua a leggere dopo la foto).















Farebbe davvero di tutto per amore della verità, lo ha affermato Pamela in prima persona, passando nuovamente all’attacco contro il suo ex, attraverso la condivisione di una storia in cui ha accusato Enzo di mentire, al punto da avere un piano con cui raggirare tutti, lei compresa ovviamente. La risposa a distanza da parte di Enzo arriva dopo qualche ora. Il suo non sembra che essere un modo per dare le spalle al passato e tornare a essere felice. (Continua a leggere dopo le foto).









“Fatti una vita tua”, ha esclamato Capo rivolgendosi a Pamela, che ammette senza esitazione alcuna: “Ho fatto quello che ho fatto per smascherarti”. Nessuna pietà per il suo ex, accusato di avere una “laurea finta” come da perfetto “sfi…to”, che vorrebbe imitare in tutto e per tutto Gianluca Vacchi, “ma non ha manco un euro”. La prova delle sue braccia corte? Durante la loro vacanza, non avrebbe offerto a Pamela neanche un drink, parole della diretta interessata.

