Paura a Bake-off, concorrente portata via in ambulanza: “Deve lasciare il programma”

Dal 4 settembre alle 21.20 è tornato finalmente ogni venerdì Bake Off Italia su Dplay e Real Time, canale 31. Un mondo di dolcezza e tante novità con il talent show dedicato al mondo del bakery. Al timone sempre Benedetta Parodi insieme ai giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e una new entry: Csaba dalla Zorza, l’esperta di galateo conosciuta anche grazie al programma Cortesie per gli ospiti.

L’ottava edizione si svolge ancora sotto il tendone allestito a Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore, e il tema dell’arredamento di quest’anno strizza l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green, invasa di piante di diverse tipologie e fiori colorati dai richiami tropicali. (Continua a leggere dopo la foto)















Il meccanismo del programma, rinnovato e pieno di sorprese, prevede comunque tre sfide in ogni puntata: la Prova creativa (creare un dolce stabilito seguendo la propria ricetta), la Prova tecnica (cucinare un dolce seguendo la ricetta data) e la Prova a sorpresa. Tra i protagonisti di questa edizione anche anche Giacomo Luizzi, in arte Peperita, che si conferma come la prima drag queen ad arrivare all’interno del programma. (Continua a leggere dopo la foto)















“La mia passione per i dolci nasce qualche anno fa. Guardavo la tv, proprio Bake Off, e piano piano mi sono appassionato al programma. Ad oggi mi reputo una bravissima pasticciera amatoriale. Arrivo a Bake Off Italia 2020 per portare colore e luce e per far vedere a tutta Italia quanto è bella la bandiera rainbow. Io sono una bandiera rainbow in carne ed ossa”, aveva raccontato Peperita. Durante la prima puntata, però, Giacomo è stato vittima di un incidente e ha dovuto abbandonare il programma. (Continua a leggere dopo la foto)









Peperita è caduta durante la corsa verso il tendone nel quale si sono svolte le prove facendosi male a un ginocchio. “Aspettiamo di sapere se Peperita potrà partecipare entrando nella seconda batteria” ha spiegato Benedetta Parodi subito dopo la caduta di Peperita a Bake Off. Portata via in ambulanza, la concorrente ha dovuto lasciare Bake-off: Sono ufficialmente fuori da Bake Off. Non so dove, non so come, non so quando, ma ci rivedremo”, ha spiegato la concorrente.

