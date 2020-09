Amici, il grande colpo di Maria De Filippi. Nella scuola arriva proprio lei (che bomba)

Cresce l’attesa per la prossima edizione di Amici in programma tra ottobre e novembre. Maria De Filippi inaugurerà un nuovo anno accademico e darà il via alla formazione della nuova classe a partire dalla prima puntata del talent show di Canale 5 che quest’anno compie diciannove anni.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in atto delle rivoluzioni sui componenti del corpo docente, sia per il canto che il ballo, ma c’è una grandissima cantante italiana che sarebbe pronta per entrare nella scuola di Maria De Filippi. Secondo il settimanale Vero, Giorgia sarebbe a un passo dalla firma del contratto per la prossima edizione del talent show di Canale 5. La conduttrice non ha mai nascosto di nutrire una particolare stima nei confronti dell’artista Romana. In più occasioni, infatti, Giorgia è stata invitata come ospite speciale ad Amici. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono convinta che quando dici di non essere preparata emotivamente è perché pensi che dire di no a qualcuno sia destabilizzante. Ma ti posso garantire che i ragazzi che vengono ad Amici non sono gente che vuole stare davanti alla telecamera. Non è che se tu gli dici no gli distruggi la vita”. aveva detto la conduttrice a Giorgia durante una puntata andata in onda nel 2018. (Continua a leggere dopo la foto)















“Può essere che l’anno prossimo provino un altro talent o vanno sul Web. Ti ho convinta?. Io glielo chiedo sempre perché quando metti delle persone in giuria devi mettere persone credibili che i ragazzi rispettino. Lei sarebbe perfetta per Amici, ne sono convinta. Ora faccio opera di convincimento. Te lo richiederò, facciamo così”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non mi sento pronta emotivamente. Non ho l’emotività. Se mi vorrai ancora adesso che sto invecchiando un pochetto magari mi strutturo un po’. Ho visto come tornava Emanuel e aveva una carica incredibile, era entusiasta. Sono onorata e mi sento una cretina a dirti di no, ma sai che ti dico sempre la verità”, aveva risposto la cantante.

