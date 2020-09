Caos a Temptation Island: la decisione obbligata dopo l’addio anticipato della coppia

Dopo il successo della scorsa edizione, torna Temptation Island, il reality show di canale 5 che mette alla prova l’amore tra sei coppie divise tra i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. Questa volta al timone ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha raccontato come sarà la sua edizione.

Fino a ora la data prevista per l’inizio del programma era il 9 settembre, ma secondo l’indiscrezione di Davide Maggio pare che il programma slitti, e non per il coronavirus, che ha già fatto posticipare la messa in onda di un altro programma molto atteso, ”Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. È un vero colpo di scena quello raccontato dal giornalista nel suo blog, perché una delle fidanzate ha fatto una scoperta che ha sconvolto tutti i piani di Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)















La ragazza avrebbe avuto la conferma di essere stata tradita dal suo compagno dopo aver visto un filmato e ha chiesto un falò immediato e la coppia sarebbe già scoppiata. Una situazione che avrebbe avuto conseguenze sulla fase di montaggio della prima puntata che, a questo punto, potrebbe non andare in onda mercoledì 9 settembre. (Continua a leggere dopo la foto)















I protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono Carlotta e Nello, Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio, Speranza e Alberto. La conferma dello slittamento del programma è arrivata anche da Raffaella Mennoia. Su Instagram l’autrice ha ricordato gli appuntamenti con il ritorno di Uomini e Donne (il 7 settembre) e Tu sì que vales (il 12 settembre), ma su Temptation Island ha detto che bisognerà ancora aspettare. (Continua a leggere dopo la foto)









In queste ore il sito Blogo ha rivelato anche che la coppia che ha abbandonato il reality show è stata sostituita e per conoscere la nuova coppia bisognerà aspettare la messa in onda della prima puntata.

“Scandalosa!”. Barbara D’Urso, via i pantaloni. Lo scatto ‘bollente’ fa strage di cuori