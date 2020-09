C’è grande attesa per la nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, le cui puntate saranno mandate in onda a partire da lunedì 7 settembre. In attesa di capire come si evolverà innanzitutto la vicenda sentimentale di Gemma Galgani, ormai in rottura con Nicola Vivarelli (Sirius), ma con un presunto nuovo spasimante all’orizzonte, sono rivelate alcune novità che riguardano il dating show. A fornire un’anticipazione succulenta è Davide Maggio, il quale ha anche postato una foto emblematica.

Dallo scorso 27 agosto, data nella quale hanno preso il via le registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi, si era parlato di una nuova disposizione in studio. Ed ora è arrivata la conferma, visto che quest’ultimo ha subito una vera e propria rivoluzione, senza precedenti. I tronisti e i corteggiatori si incontreranno in un posto cambiato in maniera evidente. Ovviamente questo cambiamento si è reso necessario per rispettare le prescrizioni anti-coronavirus. (Continua dopo la foto)















Oltre ad aver unificato il Trono Classico e quello Over, che a differenza degli altri anni non avranno giornate differenti ma si svolgeranno negli stessi giorni, c’è questa importante variazione per quanto riguarda la disposizione dei protagonisti della trasmissione Mediaset. Nessuna novità per gli scalini, che restano allo stesso posto. Torna anche ad essere presente il pubblico, ma pure gli spettatori avranno un posizionamento diverso. Saranno infatti situati alle spalle dei Troni. (Continua dopo la foto)















Per quanto concerne i corteggiatori, saranno posizionati sui gradini che saranno tinti di colore rosso per le donne e di colore blu per gli uomini. Il tutto sarà diviso dalla presenza di un pannello. Lo schermo non c’è più, al suo posto un’installazione proprio al centro dello studio. In tempi di Covid-19 tutto deve dunque attenersi al rispetto delle norme generali per evitare la diffusione del contagio. Ciò che vedranno i telespettatori sarà indubbiamente differente e innovativo. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa è stato svelato anche il nome della nuova tronista. Si tratta di Sophie Codegoni. Di lei Maria De Filippi ha detto che è la più giovane tronista di sempre. Sophie, infatti, ha 18 anni. Alle sue spalle ha una sola storia d’amore, durata circa sei mesi, finita a causa di un tradimento. La giovane tronista ha raccontato di aver perso la fiducia negli uomini e tenta la strada di Uomini e Donne per trovare il vero amore.

