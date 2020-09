“Cambia tutto”. C’è posta per te, brutta mazzata per lo storico programma di Maria De Filippi. I fan senza parole

Nel corso delle tante edizioni di C’è Posta per te, l’immensa Maria De Filippi ha fatto da paciere in tantissime famiglie italiane che non si parlavano più da diverso tempo. I modi raffinati, fermi ma gentili da persona alla mano, la rendono la professionista titanica che è. Maria è un volto amico dietro al quale lavora una squadra formidabile, sempre operativa anche nei periodi distanti dalla messa in onda dei programmi. La De Filippi è un treno, non si ferma davanti a nulla, nemmeno di fronte alla tempesta scatenata dalla pandemia da Coronavirus. La queen di Canale 5 è infatti pronta a tornare in tv con C’è posta per te, che dal prossimo lunedì 7 settembre riprenderà le registrazioni con tutte le precauzioni del caso.

Quando Maria De Filippi si esprime, lo fa a ragion veduta. Per indole personale è estremamente pragmatica, pure troppo secondo i tradizionali canoni televisivi, che vogliono vedere, ormai per fortuna sempre meno, la donna più come una showgirl che altro. Ma Maria De Filippi è un treno e il suo valore viene a galla, sia con il pubblico in studio che con quello da casa, tutta gente con cui entra facilmente in sintonia. Non fa fatica a mantenere i rapporti di stima da parte del suo pubblico, nemmeno quando tutto cambia. In questa prima fase C'è posta per te, infatti, cambierà tantissimo.





























Maria De Filippi alle prese con l'imminente messa in onda di C'è posta per te, in questa prima fase del programma non saranno presenti in studio ospiti vip, ma soltanto i protagonisti delle storie narrate. Il severissimo protocollo imposto dai dirigenti di casa Mediaset ha tra l'altro imposto di sottoporre il pubblico presente in studio al test sierologico. Un iter che verrà eseguito prima dell'inizio di ogni registrazione. I protagonisti delle storie dovranno sottoporsi, oltre che al sierologico, anche al test del tampone. Nello studio studio saranno oltretutto presenti dei divisori in plexiglas e tutte le persone, staff e pubblico, avranno l'obbligo di indossare le mascherine.











Quello stabilito da casa Mediaset, è protocollo che verrà adottato anche per l’altro programma prodotto dalla grande della De Filippi, cioè Uomini e Donne. Togliendo cambiamenti ed imprevisti dell’ultimo momento, il programma più amato d’Italia, C’è posta per te, dovrebbe mantenere il proprio consueto orario dello stesso giorno della settimana, e cioè la prima serata del sabato su Canale 5. Per fortuna che Maria De Filippi c’è.

