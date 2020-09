“Sarà pazzesco”. Michelle Hunziker è pronta per tornare in pista: “Accadrà a dicembre”

Michelle Hunziker rivela in anteprima a Tv Sorrisi e Canzoni: “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”. In questo evento, infatti, la presentatrice e il presidente di giuria hanno fatto proprio un lavoro memorabile, registrando un brano che verrà presentato nel corso del programma: “Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa – spiega Michelle Hunziker – La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”.

All Together Now è ci ha tenuto super compagnia per due stagioni ed una puntata spin off, con tanti concorrenti spettacolari, tutto nel corso di un solo anno e mezzo. Lo show tornerà in autunno su Canale 5 con un format tutto nuovo, a confidarlo il sempre ben informato Davide Maggio. "Da tradizione ogni anno a metà novembre io e le mie figlie facciamo l'albero", racconta Michelle Hunziker. "Solo quest'anno Aurora (Ramazzotti, ndr) non c'è stata perché è in radio tutti i giorni. Ma a casa nostra è già Natale. Ho preso un bellissimo calendario dell'avvento in legno, fatto a mano, dove a ogni casella corrisponde a una figurina che si muove al ritmo di una canzoncina natalizia. Dentro ognuna – aggiunge la Hunziker – ho messo dei regalini per Sole e Celeste.





























Michelle Hunziker ha poi concluso rivelando: "Dopo la fase Cremonini ed Elisa ora cantano a ripetizione la canzone che ho inciso con J-Ax per questa edizione di 'All Together Now' e che uscirà a breve". La terza stagione, deterrà un nuovo format e vanterà, oltre il canonico muro composto da 100 giudici, anche una giuria fissa formata da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone, guidata ovviamente dal confermato J-Ax. Alla conduzione di nuovo Michelle Hunziker. "DavideMaggio.it è in grado di annunciare in anteprima che la conduttrice svizzera non si avvarrà soltanto della presenza di J-Ax, che nel programma ha avuto finora il compito di presidiare il muro di cento giurati/artisti. Ad All Together Now 3, infatti, ci sarà una speciale giuria composta, oltre che da J-Ax, da Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone".









Fra le altre novità quella di un cast fisso di concorrenti, così da accentuare (come nei talent veri e propri) la competizione e la gara fra loro.All Together Now, gli ascolti: 1^ stagione (maggio/giugno 2019): media share del 15,87%; 2^ stagione (novembre/dicembre 2019): media share del 14,75%: spin off, All Together Now La Supersfida (luglio 2020): share del 11,4%.

