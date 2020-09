“Ci saranno anche loro!”. Sanremo 2021: ospiti e big. Per Amadeus sarà una bomba

Così come riportato da ilfattoquotidiano.it, all’orizzonte, pare non ci sai nessuna rilevante modifica al regolamento, se non nelle date: il Festival slitterà a marzo, precisamente dal 2 al 6, proprio a causa del Covid. “Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi”, ha spiegato Amadeus superstite dal boom di ascolti della scorsa edizione. “Allora mi sono detto: ‘Se me ne vado adesso mi sembra di abbandonare qualcosa. Come dire: è andata bene e quasi quasi scappo. Temevo di deludere le persone, allora ho pensato di rifarlo per regalare alla gente una situazione di normalità e soprattutto di rinascita. Maria De Filippi a Sanremo 2021? A oggi tutto è possibile”.

“Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l’abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene l’idea giusta. Pensi che Fiorello la gag con Maria l’ha inventata la mattina stessa. Jovanotti? Magari! Innanzitutto perché è un grande artista ed è un grandissimo amico mio e di Fiore”. Ancora sei mesi ci separano dalla nuova edizione del Festival di Sanremo, eppure online sono già usciti alcuni rumor e qualche anticipazione. La prima notizia riguarda la conduzione che è stata assegnata per il secondo anno consecutivo ad Amadeus. È possibile che il presentatore di Rai Uno l’anno prossimo potrebbe riuscire a realizzare quello che sognava per l’edizione 2020, ossia una conduzione corale accompagnato da Fiorello e Gerry Scotti. (Continua dopo le foto)





























Amadeus qualche mese fa si è servito di Fiorello e Tiziano Ferro, ma per Sanremo 2021 potrebbe tornare al suo piano originale e chiamare Gerry Scotti. Il presentatore, tramite il settimanale Oggi, si è aperto alla staffeta in Rai per il Festival di Sanremo 2021. “Festival di Sanremo? Lo scorso febbraio era praticamente fatta. Amadeus mi disse che voleva confezionare una serata con me e Fiorello, e ricomporre il trio di Radio Deejay, ma stavo registrando ‘Chi vuol essere Milionario?’ a Varsavia e avrei dovuto fermare tutto, prendere un aereo per Nizza, poi il taxi per Sanremo: troppo complicato. Ora, se Amadeus e Fiorello rinnovano l’invito, parteciperò con immenso piacere”. (Continua dopo le foto)









Sanremo 2021, tra i cantanti in gara potrebbero esserci delle vere e proprie sorprese redivive. E se, come speriamo, la conduzione Amadeus-Fiorello-Scotti potrebbe passare dall’essere un sogno al concretizzarsi, fra i cantanti in gara potrebbe tornare Bugo (come scritto da Dagospia). Invece secondo il magazine Oggi a battersi per l’ingresso nella kermesse canora ci sarebbe la giovanissima Gaia Gozzi. Una spiccata probabilità anche di rivedere Irama che, intervistato ai microfoni de La Stampa, ha annunciato: “Sanremo? Con il brano giusto mi piacerebbe tornare su quel palco”.

