Puntata movimentata quella di ‘Ogni Mattina’, andata in onda oggi, giovedì 3 settembre. Il programma condotto da Adriana Volpe è stato protagonista di un siparietto che ha messo in crisi la padrona di casa. Ricordiamo che insieme a lei c’è Alessio Viola e la trasmissione va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Tv8, a partire dalle ore 10. Nella seconda parte della stessa è stata ospite dell’ex gieffina Barbara Alberti ed è stata proprio quest’ultima a fare dichiarazioni ambigue.

In Adriana è calato l’imbarazzo, invece la scrittrice stava semplicemente pensando ad altro, assolutamente non compromettente. Infatti, subito dopo la reazione incredula della Volpe è giunta la spiegazione nei minimi dettagli e il ‘caso’ è immediatamente rientrato. Ovviamente chi in quel momento era davanti alla televisione si è goduto appieno questa scena, che è poi diventata molto divertente. Una gag involontaria e non preparata che ha messo in ansia la presentatrice. (Continua dopo la foto)















“Per un attimo ho tremato”, ha commentato Adriana. Ma cosa è successo dunque a tal punto da farle prendere un bello spavento? Durante lo spazio riservato ai saluti, la Alberti si è soffermata sugli uomini e sulle donne. Ha citato un pensiero, infatti ha dichiarato: “Si sa che gli uomini dalle donne vogliono solo quella cosa”. In seguito Barbara ha sospirato, facendo temere il peggio alla Volpe. Il silenzio è regnato sovrano e tutti hanno pensato in modo molto malizioso. Ma non l’ospite. (Continua dopo la foto)















Adriana ha spalancato gli occhi, apparendo decisamente imbarazzata. La Alberti ha proseguito il suo discorso, affermando: “Parlare e che nessuno li interrompa”. Quindi, nulla di scandaloso nelle sue parole. “Ah, ok, va meglio”, ha risposto la conduttrice tv. E la scrittrice ha aggiunto: “L’organo sessuale più ambito dall’uomo è l’orecchio”. Al termine di questo intervento, ha voluto dire la sua anche Giovanni Ciacci, che parso molto stupido, ha detto: “Ma cosa dice la signora Alberti oggi?”. (Continua dopo la foto)









A Ogni Mattina, Adriana Volpe ha avuto qualcosa da ridire giorni fa sulle giustificazioni di Serena Enardu riguardanti la foto con la bandierina simboleggiante la svastica alla festa di compleanno della sua amica e personal trainer. Serena ha dato la sua versione dei fatti, ma per la Volpe non basta: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica”.

