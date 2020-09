Andrea Delogu si sente male durante la ‘Vita in Diretta’. Il bellissimo gesto di Marcello Masi: “Grandissimo”

‘La vita in diretta estate’ sta raggiungendo giorno dopo giorno sempre maggiori consensi. Merito ovviamente dei due conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi, che sono riusciti a comporre una coppia davvero perfetta ed affiatata.

Eppure in pochi avevano scommesso alla vigilia sul loro successo, invece i critici sono rimasti delusi. E oggi, il 3 settembre, è stata trasmessa una nuova puntata della trasmissione. E i due sono stati protagonisti di un siparietto particolare. Sono stati momenti di tensione, paura e tenerezza a La vita in diretta estate, il programma in onda su Rai 1 e arrivato alle sue battute finali.















La conduttrice Andrea Delogu si è sentita poco bene durante la diretta. E che sarebbe stata una giornataccia lo aveva già annunciato su Twitter: "Oggi sono uno straccio", aveva scritto. Insomma, non era in grande forma. E sul finire della puntata si è visto.















Nel corso di uno degli ultimi collegamenti, si è tolta le scarpe coi tacchi e si è seduta per terra, forse temendo di cascare, forse perché le gambe non la reggevano più. E a quel punto, il collega Marcello Masi, per non far notare la difficoltà della sua collega, si è seduto al fianco della Delogu, a gambe incrociate.









Il gesto ha commosso i fan. Ieri sera, Andrea Delogu ha ringraziato pubblicamente il giornalista con una storia su Instagram in cui ha scritto: ”Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore”. E i fan hanno apprezzato tantissimo la scelta del giornalista.

