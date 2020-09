Lorella Cuccarini nella bufera. Quel like (imbarazzate) scatena tutti: “Come è possibile?”

Lorella Cuccarini non ha passato un bel periodo quest’anno a La Vita In Diretta. Dopo le voci dell’esclusione dal programma, la conduttrice ha innescato un’accesa polemica con il collega Alberto Matano, reo, a suo dire, di avere un “ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro”. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confermato che Alberto Matano sarà l’unico conduttore del programma, mentre Lorella Cuccarini è stata estromessa dalla rete ammiraglia.

Sin da subito, gran parte della componente femminile del programma aveva preso le difese del giornalista, accusando la Cuccarini di aver mentito pur di fare presa sul pubblico italiano. “Ho letto polemiche – aveva spiegato il manager -. Devo dire che con la Cuccarini abbiamo ottimi rapporti. Ho semplicemente deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica. Assolutamente nulla contro di lei. […] Penso a un ritorno all’intrattenimento e c’è anche Lo Zecchino d’oro. Stiamo parlando anche di altri impegni con lei”. Ma al momento sembra che per lei non ci sia alcun posto in Rai. (Continua a leggere dopo la foto)















E intanto monta la polemica per un like della conduttrice a un post del politico Claudio Borghi Aquilini. Il deputato della Lega Nord ha twittato: “Scusate ma da cosa deve guarire un asintomatico?”, riferendosi ovviamente al coronavirus. Una frase che già di per sé ha scatenato gli utenti Twitter, perché chi è asintomatico è comunque affetto da coronavirus e può essere considerato portatore-sano di quell’infezione trasferendola ad altre persone. (Continua a leggere dopo la foto)















Il giornalista Giuseppe Candela ha notato il like di Lorella Cuccarini e ovviamente la conduttrice è finita al centro delle critiche. “Per chi si chiede perché Coletta abbia affidato più spazio a Matano durante la pandemia e abbia rimosso Lorella da #LaVitaInDiretta. Per evitare ciò”; “Scavarsi la fossa come fa Lorella è da guinness. L’ho difesa e la difendo in campo professionale, ma per il resto non capisco dove voglia andare a parare. Mah”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Durante la pandemia mise in discussione il fatto di stare a casa e tanti altri like raccapriccianti, la sua non riconferma a Vid è stra meritata, può tornarsene a teatro a fare Frozen, l’informazione è altro e non è cosa per lei!”. E ancora: Lei ha detto più volte di ammirare Borghi (peccato non l’attore) e Bagnai c’è bisogno di aggiungere altro?”.

“Ai tempi del liceo…”. Elisabetta Canalis mai vista così: tira fuori l’album dei ricordi e lascia senza parole