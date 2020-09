Coronavirus, il Grande Fratello Vip chiude le porte: la decisione è obbligata

Ricordiamo (e chi se lo scorda?!) che il Grande Fratello Vip 5 lunedì 14 settembre riaprirà i battenti con la sua nuova edizione. E se il cast già lo abbiamo già conosciuto, una notizia di oggi, anche se era facile da immaginare, è che quest’anno le porte della Casa resteranno chiuse a chiunque non sia un inquilino. Ma non solo, perché oltre le variazioni alla classica vita nella casa, un’altra modifica è stata apportata alla canonica conferenza stampa. L’attesissima e super glam conferenza stampa quest’anno non si terrà. Quella del Grande Fratello è sempre stata una conferenza stampa diversa dal solito, che consentiva a giornalisti e blogger di visitare e vivere per un intero pomeriggio la casa più spiata d’Italia già arredata e completa di tutto.

Pensandoci bene ammassare una cinquantina di persone nel salotto della casa sarebbe contravvenuto ad ogni regola anti contagio e assolutamente anche ad ogni codice morale di buon senso. A confermare la disdetta della conferenza stampa, Blogo. “Una cosa è certa e su questo TvBlog vi può dare una anticipazione, quest’anno non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip 5. Brutte notizie dunque per le aziende di catering, buone invece per il colesterolo di chi ambiva a partecipavi”. (Continua dopo le foto)





























Decisione corretta, anche se dispiace. La prima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 14 settembre e, causa Coronavirus, non avverranno né incontri né scontri tra i concorrenti ed i parenti/amici fuori dalla casa. La notizia è stata riportata da Gossip News, e noi tutti stentiamo a crederci: Cristiano Malgioglio sarà presente al Grande Fratello Vip 5 in un ruolo particolare. “Angelo Fasolo di Gossip News Italia ci fa sapere che Cristiano Malgioglio prenderà parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Non sappiamo per certo in quale veste Cristiano sarà coinvolto, non sappiamo se la sua permanenza all’interno della casa, sarà temporanea, com’è accaduto per Valeria Marini la scorsa edizione che è diventata temporaneamente inquilina della casa”. (Continua dopo le foto)









“Una cosa è certa, Malgioglio varcherà nuovamente la porta rossa, com’è accaduto nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. La domanda che tutti ci poniamo è, quale sarà il suo ruolo? Sicuramente la presenza di Cristiano darà un tocco di divertimento a questa nuova edizione, che si preannuncia comunque scoppiettante vista la presenza di una altra ex concorrente diventata opinionista, Antonella Elia”. Al momento sono ancora rumor. Ad ogni modo, piacerebbe a tutti rivedere a breve Malgioglio al Grande Fratello Vip 5, il pubblico lo ha amato, così come ha amato anche Valeria Marini nell’edizione passata. Alfonso Signorini, per ogni nuova edizione, potrebbe riportare nella casa uno dei big della vecchia edizione, potrebbe essere un’idea.

Giulia De Lellis decide di mostrare il suo ‘vero’ volto: ecco la foto al naturale