“Che colpo!”. Flavio Montrucchio esulta: una splendida notizia per il conduttore

Qualche giorno fa Flavio Montrucchio e sua moglie Alessia Mancini hanno ufficializzato che lavoreranno insieme per la prima volta in assoluto, conducendo la trasmissione ‘Bake Off Junior’. Adesso però una grandiosa notizia riguarda solamente il conduttore, che è tornato a presentare un programma ottenendo un successo clamoroso. Nella giornata di ieri, martedì primo settembre, ha condotto puntate inedite di ‘Primo Appuntamento’, riscuotendo un consenso sopra le attese.

Infatti, è stato in grado di essere visto da 760 mila telespettatori, con uno share pari al 4%. Un dato straordinario da considerare è anche il 6,5% di share relativo al target donne dai 15 ai 54 anni. La prima stagione del reality in onda su Discovery ha collezionato un vero e proprio record. Ricordiamo che il totale degli appuntamenti è pari a 5, mentre la quinta stagione sarà trasmessa a partire da gennaio 2021. Ora Flavio è già al lavoro per registrare la nuova edizione. (Continua dopo la foto)















Oltre a questa avventura professionale, come detto in apertura di pezzo, sarà protagonista di due spin-off di ‘Bake Off Italia’ e assieme alla coniuge condurrà ‘Bake Off Junior Italia’, la trasmissione che mette in competizione bambini dai 7 ai 12 anni. E in tanti sono curiosi di capire come la coppia possa presentare questo format. Da un punto di vista sentimentale, sono super affiatati e innamorati. Vedremo se questo legame assoluto si riverserà positivamente anche sul lavoro. (Continua dopo la foto)















Sarà la sesta edizione in onda quest’anno, dopo quelle presentate da due donne: Benedetta Parodi e Katia Follesa. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno spin-off di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’. Tenendo conto del risultato inanellato con ‘Primo Appuntamento’, tutti sono convinti che si farà valere eccome anche in questo programma. Il supporto di Alessia Mancini rappresenterà un ulteriore valore aggiunto, che potrebbe garantire a marito e moglie di conquistare un enorme traguardo. (Continua dopo la foto)









Montrucchio, che si è immortalato con Alessia sul popolare social network, ha dunque scritto nella didascalia: “Congiunti al lavoro”. Decisamente più formale il messaggio postato invece dalla casa di produzione. Flavio e Alessia avranno al loro fianco anche il famoso pasticcere Ernst Knam e Damiano Carrara. I produttori hanno scritto: “Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di Junior Bake Off, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito Flavio Montrucchio”.

Roberta Morise ritrova l’amore (con il cantante): chi è il nuovo fidanzato