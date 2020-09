“Ho paura di lei!”. Andrea Delogu, la frase che non ti aspetti. Succede tutto davanti alle telecamere

‘La vita in diretta estate’ sta raggiungendo giorno dopo giorno sempre maggiori consensi. Merito ovviamente dei due conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi, che sono riusciti a comporre una coppia davvero perfetta ed affiatata. Eppure in pochi avevano scommesso alla vigilia sul loro successo, invece i critici sono rimasti delusi. E oggi, martedì 1 settembre, è stata trasmessa una nuova puntata della trasmissione. E i due sono stati protagonisti di un siparietto particolare.

Si è trattato di un momento esilarante, quindi nessuna polemica o situazioni spiacevoli. E questa gag non è affatto sembrata programmata, infatti è venuta fuori spontaneamente e inaspettatamente. Questa ulteriore prova odierna fa comprendere che Andrea e Marcello hanno trovato ormai la definitiva quadratura del cerchio. E, visto l’enorme risultato ottenuto quest’anno, non è da escludere che possano continuare a lavorare insieme in futuro. I telespettatori se lo augurano. (Continua dopo la foto)















In un primo momento la Delogu ha fatto riferimento ad una cosa che Marcello non ha compreso. Il conduttore ha fatto finta di aver capito tutto, annuendo. Ma la donna ha compreso immediatamente che il collega fosse incerto. Allora, Masi si è rivolto in modo scherzoso nei confronti di lei, dicendo: “Io neanche la seguo, ma ho paura di contraddirla”. La presentatrice è scoppiata a ridere ed ha confermato ancora una volta il buon rapporto lavorativo che ha instaurato con l’uomo. (Continua dopo la foto)















Oltre a soffermarsi su questo presunto timore, Marcello Masi ha anche punzecchiato sempre scherzosamente Andrea Delogu: “Ho paura di contraddirla perché è violenta, una donna violenta”. Infine, a causa di alcune affermazioni troppo giovanili da parte della conduttrice, il collega le ha detto: “Non fare queste citazioni giovanilistiche, perché non ti seguo”. Dunque, la giornata di oggi su Rai 1 è stata caratterizzata da un divertimento incredibile per tutta la gente che seguiva da casa. (Continua dopo la foto)









Parlando di Pierluigi Diaco e della sospensione di ‘Io e Te’, Andrea Delogu ha affermato nelle scorse ore: “u sei un volto Rai molto amato, quindi se capita che questa settimana per controlli e sicurezza tu non possa andare in onda, sicuramente ti rivedremo in Rai con un tuo programma. Rassicuraci a riguardo”. “Ti ringrazio – è stata la replica di Diaco – ma non sono io a poterlo dire, deve essere un direttore di rete a decidere”.

Karina Cascella, insulti pesanti per colpa di Antonella Elia: cosa è successo