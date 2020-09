Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei concorrenti delle prossima edizione. A svelare in anteprima la lista dei partecipati del reality che per il secondo anno di fila sarà guidato da Alfonso Signorini, è stato il settimanale DiPiù.

Alfonso Signorini, ha segnato il territorio attorno ai due opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Quest’ultima reduce da Temptation Island e in mezzo alle critiche social perché secondo il web, l’addio da applausi di Antonella al fidanzato Pietro Delle Piane, non è stato altro che una montatura per ottenere maggior visibilità. Le prime due puntate del Grande Fratello Vip, salvo ripensamenti da parte della Mediaset, andranno in onda Lunedì 14 settembre 2020 e Venerdì 18 settembre 2020, ma al momento non è stato ancora annunciato il termine del programma in quanto la redazione sceglierà la chiusura in base agli ascolti. (Continua a leggere dopo la foto)















Il cast femminile è composto da Elisabetta Gregoraci, da Patrizia De Blanck, da Flavia Vento, da Stefania Orlando, dalla coppia madre-figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dalla ballerina Matilde Brandi, dalla modella ed influencer Francesca Pepe, dall’ex compagna di Gabriel Garko, Adua Del Vesco, da Dayane Mello e dall’attrice Myriam Catania, ex moglie dell’attore Luca Argentero, lanciato anni fa proprio dal Grande Fratello (la versione nip). (Continua a leggere dopo la foto)















Ci saranno anche il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini Francesco Oppini, il cantante Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, l’ex velino Pierpaolo Pretelli, il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, l’attore Massimiliano Morra, Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne) e Fulvio Abbate.

La prima concorrente confermata è stata Elisabetta Gregoraci. In un’intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi, la conduttrice racconta perchè ha accettato di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini: “Voglio che la gente mi conosca per quello che sono. Un po’ lo sto facendo grazie ai social, ma in un programma come questo posso farlo a 360 gradi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Una decisione importante presa in un momento non facile: “Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione”, ha detto l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Sì, è tutto vero!”. Sossio Aruta, la voce circolava da ore. Ed è lui stesso a confermare tutto