“È successo ancora!”. Antonella Clerici, momento no per la conduttrice. La decisione sorprende tutti

Ancora una brutta notizia per Antonella Clerici. Non inizia nel migliore dei modi la nuova avventura professionale con la sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’. Come già successo in passato, c’è stato un nuovo rinvio dello start del programma di cucina della conduttrice televisiva. Se ne stava parlando già dalla serata di ieri, ma adesso ecco arrivare anche le conferme. Ricordiamo che avrebbe dovuto partire lunedì 7 settembre, invece ora c’è stato questo secondo slittamento.

Ci vorranno ancora altre tre settimane prima di apprezzare nuovamente la Clerici alla conduzione del format. Mancano dunque ancora parecchi giorni a questo nuovo appuntamento, stando alle ultime indiscrezioni. Nella serata del 31 agosto, Davide Maggio sul suo profilo Instagram aveva riferito che la nuova data sarebbe stata il 28 settembre. Nella giornata odierna c'è stato l'annuncio di 'Repubblica', che ha anche aggiunto ulteriori particolari sul perché sia avvenuto questo rinvio.















Sembra che alla base di questo nuovo imprevisto ci siano stati dei problemi di natura tecnica. La scenografia da mettere in piedi è impegnativa e c'è bisogno di maggior tempo affinché tutto sia pronto nei minimi dettagli. I tecnici avranno sette giorni in più per risolvere ogni questione ed evitare che possa esserci un ulteriore clamoroso posticipo della trasmissione. Come ricorderete, la prima idea era stata quella di trasmettere il programma proprio dal bosco situato vicino casa sua.















I costi per la realizzazione di quell'obiettivo erano troppo alti e quindi la Rai non ha permesso di fare tutto questo. 'È sempre mezzogiorno' avrà come location gli studi di via Mecenate di Milano. Tutta la squadra di lavoro sta però cercando di rendere l'ambiente molto simile al paesaggio circostante l'abitazione della donna. Restano ancora dei dubbi anche sui contenuti della trasmissione. Lei vorrebbe dedicarsi molto al mondo della cucina, mentre i produttori spingono per l'intrattenimento.









Durante le sue vacanze, Antonella ha deciso anche di dire stop al trucco e di farsi vedere così com’è, senza filtri. E immediatamente sono arrivate le reazioni di tanti colleghi. La donna ha voluto anche scrivere una brevissima didascalia per annunciare l’istantanea: “Di sole e di verde”, in riferimento al suo relax in un territorio meraviglioso. Tra i vari messaggi quello di Mara Venier: “Bella!”.

