Lunedì 7 settembre sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Ma le prime indiscrezioni bomba stanno già circolando e vedono come protagonista, seppur a tratti indiretta, Gemma Galgani. Le registrazioni hanno già preso il via, quindi iniziano ad essere spifferate le prime notizie, che se confermate, sarebbero abbastanza clamorose. Per quanto riguarda appunto il Trono Over, ci sono novità su Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, che avrebbe dimenticato la Dama.

Nonostante da parte sua ci sia stato un vero e proprio corteggiamento nei confronti di Gemma, sembra che la conoscenza si sia interrotta definitivamente A quanto pare il giovane ha deciso di uscire con un'altra donna, sempre ovviamente che fa parte del dating show di Canale 5. E chissà come avrà preso la notizia la Galgani, che ha annunciato nelle scorse ore di essersi sottoposta in estate ad un lifting. Andiamo a vedere nel dettaglio con chi si sarebbe incontrato l'ufficiale di marina.















La voce che sta circolando è che Sirius abbia deciso di fare un'esterna con Valentina. A riportare questa news in anteprima è stato il ben informato blogger Amedeo Venza. Stando sempre alle anticipazioni, Gemma e Nicola avrebbero avuto una forte discussione in studio e poi lui avrebbe chiesto a Valentina di ballare. In seguito i due sono usciti insieme in esterna per conoscersi in maniera più approfondita. A quanto sembra però ci sarebbe anche un nuovo interesse per lei.















La Dama si sarebbe interessata ad un altro cavaliere, ma al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito. Se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni. Tornando sul litigio Sirius-Gemma, nella registrazione del 27 agosto il ragazzo ha detto che la torinese non si è più fatta sentire durante l'estate, facendolo rimanere deluso. La donna ha dichiarato che a luglio si è recata in una clinica per farsi un lifting. Tutto ciò è stato documentato dalle telecamere di 'UeD'.









“Ho fatto un lifting”, ha rivelato la dama, spiegando di avere smesso di vedere Nicola a luglio perché voleva fosse una sorpresa. Ma lui non ha preso bene questa novità. E infatti nel confronto di fuoco andato in scena in studio lui ha mostrato delusione per il comportamento della dama. E poi le accuse di averla presa in giro, di esibirla come un trofeo e di aver fatto scrivere alcuni messaggi alla madre.

