“Ripartiamo”. Barbara Palombelli, grosse novità per la nuova stagione di Forum, pubblico incluso

Barbara Palombelli saluta l’estate e si dice pronta a ripartire. Nulla di meglio che accogliere con i propositi più giusti la nuova stagione televisiva. Tra i conduttori anche il nome di Barbara Palombelli, dunque, spicca tra quanti non vedono l’ora di tornare a fare compagnia al pubblico italiano. Tutto pronto per Forum, che dal 14 settembre tornerà sul piccolo schermo, ma senza dimenticare le dovute restrizioni per l’emergenza sanitaria.

In via ufficiale, il programma riprenderà a partire dal 14 settembre, ma dal 2 sarà già possibile assistere a nuove puntate registrate prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus. La conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, lo afferma a chiare lettere, senza perdere l'occasione per ricordare che le disposizioni ministeriali verranno rigorosamente rispettate: "Ripartiamo con il pubblico in studio molto ridotto, una nuova scenografia e regole ferree".















Una nuova stagione televisiva colma di impegni e appuntamenti, quella che promette di intraprendere la conduttrice in persona. Lo afferma Barbara Palombelli, durante un'intervista rilasciata per Il Giornale. Non solo lo studio di Forum, ma anche quello di Stasera Italia per la conduttrice attenta alle normative anti contagio: "I nostri spettatori potranno collegarsi da casa, abbiamo inventato anche la figura dell'avvocato d'ufficio per rappresentare chi non può o ha paura di venire […]".















E aggiunge: "Con Stasera Italia è più semplice, avendo pochi ospiti in studio. Saremo di nuovo in prima linea sui temi della pandemia". Non potevano mancare alcuni cenni anche al destino a cui è andato incontro Forum dall'inizio della pandemia: "Forum è una trasmissione popolare che ti mette in contatto con la gente vera, al di là degli snobismi di chi si chiude nelle torri di avorio".









E dalla Palombelli si apprende anche una novità: “Che vorrei fare ancora? Magari scrivere una serie tv. Chissà che un giorno non lo faccia, d’altronde ho quasi 67 anni, potrei anche andare in pensione se non fosse che, come diceva Baudelaire, lavorare è meno noioso che divertirsi”.

