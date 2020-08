“Quel palco è per lei”. Vanessa Incontrada, l’indiscrezione corre veloce: ecco dove la vedremo fra qualche tempo (speriamo!)

Ricominciamo a parlare di Sanremo: il grande evento televisivo nel 2021 (coronavirus permettendo). Da quello che si sa anche stavolta sarà condotto da Amadeus e Fiorello. Manca sicuramente una presenza femminile forte che sappia stare al gioco e replicare alle loro battute fulminee. E perché non Vanessa Incontrada? Le voci circolano e il suo nome è quello più quotato.

Lo sponsor è Platinette nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv: "Sarebbe clamoroso. Ipotizzo un Festival con più sorrisi e saprebbe come stare al fianco di Amadeus e Fiorello". Se davvero Sanremo 2021 dovesse avere anche la presenza sorridente e verace di Vanessa Incontrada il pubblico apprezzerebbe moltissimo, visto anche il successo delle sue fiction.















Come sappiamo conduce con Carlo Conti i Seat Music Awards, è andata in onda con le repliche di Non dirlo al mio capo raccogliendo grande successo, ogni giovedì sera su Canale 5 il pubblico la può ammirare nelle repliche di Zelig in compagnia di Claudio Bisio, ma è stata apprezzata anche nella fiction Come una madre: Vanessa Incontrada è "diventata una brava attrice" dichiara Platinette, che la promuove.















"Ha trovato la sua maturità personale. Recitare è l'occupazione che più delle altre la vede impegnata", ha detto Platinette. E chissà che l'arrivo sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e Fiorello non sia la sua consacrazione finale. "Ha una vita privata verso la riservatezza" parla Platinette riguardante Vanessa Incontrada, "e da molto tempo fa coppia con Rossano Laurini con il quale ha avuto un figlio nel 2008".











C’è da dire, e sarete d’accordo con noi, che Vanessa Incontrada è una delle stelle più luminose della fiction italiana e in molti la vedrebbero bene anche sul palco dell’Ariston nel 2021 (e pensare che sarebbe stata perfetta al posto di Virginia Raffaele: con Claudio Bisio il feeling sarebbe stato assicurato). Forza, forza!

