Iniziano i primi problemi per Emma Marrone nel talent show ‘X-Factor’. Siamo ancora agli inizi, ma ecco materializzarsi già il primo battibecco con Manuel Agnelli. Tema della discussione una situazione molto tecnica che non li ha visti affatto d’accordo. A creare questo scontro è stato il rock nelle sue varie sfaccettature. L’artista salentina si è infastidita per la chitarra scordata, un fenomeno che ha comunque permesso di mettere a punto dei veri e propri capolavori.

Il cantante invece non è stato dello stesso avviso della donna, affermando che la chitarra scordata rappresenta un elemento unico, che fornisce valore ed unicità al brano musicale. Emma è apparsa decisamente contraria a questa teoria e Agnelli ha replicato in modo stizzito: "Sono stufo di questa precisione da scuola della musica". Quindi, il cantautore 54enne non ha gradito per niente questa considerazione della collega, che in seguito ha fatto comunque delle precisazioni.















Una volta terminata l'esibizione musicale che avrebbero poi dovuto giudicare, Manuel Agnelli si è rivolto nuovamente alla cantante con una stoccata: "Ascoltati gli Stooges", ovvero la band di Iggy Pop. A quel punto la Marrone ha compreso di aver commesso un errore ed ha risposto: "Ho detto una caz…..a". Ha quindi chiesto scusa a tutti ed ha definito gli artisti maestri del rock. Lo scontro verbale si è concluso qui, ma è un assaggio di ciò che potrebbe accadere in futuro.















La stessa pagina ufficiale Instagram di 'X-Factor' ha pubblicato il video del momento di scontro dei due giudici, commentando: "Quando si parla di rock, mai contraddire Manuel Agnelli". Intanto, Emma nei giorni scorsi ha fatto un annuncio importantissimo sul suo stato di salute. Al settimanale 'Grazia' ha confessato di aver provato un gran spavento pochi giorni fa, quando è arrivata una chiamata dal medico. E invece, dopo il timore iniziale, la lieta notizia: "In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia".









Quando si parla di Rock, MAI contraddire @aew.manuelagnelli. 🤟🔥#XF2020

Immediatamente è scattata la telefonata alla mamma, per condividere la gioia e la consapevolezza di aver vinto nuovamente una battaglia ostica, contro un nemico invisibile e sfuggente. Ora Emma può tornare a sorridere in modo più tranquillo e disteso. Non solo: può concentrarsi sulla sfida che l’aspetta, la giuria della nuova edizione di X Factor. Emma si sente pronta per sedere sul prestigioso scranno del talent show di Sky.

