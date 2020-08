Il conduttore televisivo Max Giusti è pronto per una nuova svolta nella sua vita lavorativa. La sua ultima esperienza significativa è stata la partecipazione al reality show ‘Pechino Express’, che gli ha lasciato un buonissimo ricordo. Ora, in un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’, ha annunciato cosa farà ufficialmente dal prossimo mese. Infatti, sarà protagonista con il docu-reality ‘Boss in incognito’ su Rai2 a partire dal 7 settembre. Questo progetto era fermo da due anni.

Ecco quali sono state le sue significative parole, espresse al giornalista: “Con Pechino Express il pubblico ha imparato a conoscermi per come sono nella vita di tutti i giorni. Volevo quindi continuare sull’onda delle emozioni”. Questo programma è stato presentato in passato da altri nomi importanti come Flavio Insinna, Costantino Della Gherardesca, Nicola Savino e Gabriele Corsi. Giusti ha ritenuto comunque necessario fare delle variazioni, degli accorgimento per renderlo migliore. (Continua dopo la foto)















La trasmissione parla di boss che devono mimetizzarsi tra i dipendenti delle loro aziende. Ma se in un primo momento i risultati in termini di ascolti furono davvero molto importanti, poi c’è stato un calo considerevole e c’è dunque stato lo stop. Sarà compito di Max riuscire ad alzare l’interesse degli italiani. Vedremo se riuscirà nell’intento di riportare la gente davanti al piccolo schermo durante la messa in onda di ‘Boss in incognito’. Vediamo qual è la principale novità. (Continua dopo la foto)















“Volevo fare il programma, ma in un modo più caldo, con il conduttore direttamente coinvolto nelle dinamiche”, ha affermato. Dunque, Max entrerà nelle imprese e si camufferà anche lui, diventando uno dei protagonisti del docu-reality. Al termine della sua intervista con ‘Mio’ ha poi cambiato tema soffermandosi sul suo più grande sogno: “Vorrei condurre il Festival di Sanremo, ma se Amadeus mi volesse come cantante, non direi di no”, ha concluso il presentatore. (Continua dopo la foto)









Durante la sua presenza a ‘Pechino Express’, si sono vissuti attimi di terrore. Giusti è in piedi su una scala, mentre cerca di raggiungere qualcosa sull’albero. Poi la scala si spezza e lui casca per terra, sotto lo sguardo attonito del suo partner in crime, Marco Mazzocchi. “Non ero convinto perché solitamente in televisione faccio altro: presento, faccio i miei personaggi, le imitazioni o una performance”, aveva affermato al termine dell’esperienza.

“Ma come si può?”. Teresanna Pugliese, accuse pesantissime. E lei sbotta: cosa è successo