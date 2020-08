“In difficoltà…”. Paolo Bonolis lo confessa per la prima volta. Quel gesto impossibile da dimenticare

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis, dopo il sospiro di sollievo per non essere risultato tra i contagiati dal coronavirus, ha voluto rievocare un episodio del passato che gli è rimasto impresso nella mente. Ben 15 anni fa fu lui il direttore artistico del Festival di Sanremo (al suo fianco Antonella Clerici) e poi nel 2009 ritornò nuovamente a condurre la kermesse musicale più importante d’Italia. E proprio sulla seconda sua conduzione ha riferito un aneddoto che non era mai stato detto prima.

Accadde infatti una cosa mai successa prima di quel momento. Una donna senza vestiti riuscì a salire sul palco dell'Ariston in segno di protesta per l'uso delle pellicce. Un imprevisto che ovviamente nessuno si sarebbe mai aspettato, nemmeno Paolo. Ha quindi voluto soffermarsi su questo retroscena, ricordando in che maniera reagì. Assieme a lui in quei frangenti c'era il fondatore della celebre rivista erotica 'Playboy'. La loro reazione fu comunque da applausi.















"Mi ricordo che stavo facendo un'intervista a Hugh Hefner e salì sul palco una ragazza con le te..e fuori che pensava di metterci in difficoltà con questo suo gesto". Sia il presentatore tv che l'editore statunitense rimasero però impassibili e la donna non raggiunse quindi il suo obiettivo. La contestatrice decise quindi poi di scendere subito dal palco. Poi ha parlato del Festival di Sanremo 2005: l'intervista a Hugh Grant se la ricorda in maniera piacevole, ma la Clerici non andò bene.















Antonella infatti entrò in scena cantando il brano 'She', ma la sua esibizione fu tutt'altro che positiva a causa dell'emozione: "A quel punto non sapevo più che pesci pigliare, non ha beccato una sola nota. Però è stato molto divertente, lei è molto carina ed è sempre stata molto disponibile, una amica", ha dichiarato a 'TvBlog'. Ha comunque toccato anche altri argomenti, riferendo che le sue maggiori soddisfazioni a Sanremo sono state la presenza della PFM e di Manuel Agnelli e gli Afterhours.









“Non ho il Covid”, ha sottolineato il conduttore nei giorni scorsi dopo la notizia della positività di Mihajilovic, con il quale aveva disputato una partita di calcetto. Ai malfidati che gli hanno ingenuamente domandato se avesse fatto il tampone, Bonolis ha risposto che per il lavoro che fa è super controllato: “Ci monitorano in continuazione, sono certo di star bene”.

