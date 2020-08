Barbara Alberti non riesce proprio a credere che sia successo davvero. E Pierluigi Diaco resta senza parole

Le puntate di ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco sono sempre contraddistinte da situazioni molto particolari. Gli ospiti molto spesso si commuovono, come accaduto a Kledi nei giorni scorsi, e può succedere che il conduttore sia in grado di far rievocare nella memoria di alcuni vip dei momenti del passato che avevano dimenticato. Tutto ciò è successo oggi, venerdì 28 agosto, a Barbara Alberti. La scrittrice ed ex gieffina si è soffermata sul rapporto con la morte, con Dio e sul suo arrivo a Roma.

Nella capitale italiana si è trasferita quando era davvero giovane. Ha dunque fatto una sorta di excursus della sua vita personale e professionale. Sono stati fatti vedere diversi momenti della sua lunga ed importante carriera. Ma c'è un episodio che la donna non ricordava assolutamente e che è stato grazie alla trasmissione Rai che le è tornato in mente. Quando con le immagini si è rientrati in studio, si è immediatamente notato lo sguardo stupefatto della Alberti, rimasta sorpresa.















Guardando con attenzione un filmato mandato in onda da Diaco, la scrittrice ha potuto vedere questo spezzone di televisione di moltissimi anni fa. Si può intravedere una giovanissima Barbara che all'interno della sua abitazione riceve la grandissima Franca Valeri, recentemente scomparsa all'età di 100 anni. Le due discutono per qualche minuto. Una volta dunque ritornati alla puntata odierna, la Alberti è apparsa incredula, infatti il suo pensiero è sembrato andare altrove.















Pierluigi le ha quindi chiesto cosa le stesse accadendo e a cosa stesse pensando. Immediata la replica della donna: "Ma come ho fatto a dimenticare, a cancellare dalla mia mente, il fatto che una grandissima come Franca Valeri è venuta a casa mia?". E lo stesso padrone di casa è rimasto perplesso. Poi spazio alla sua vita sentimentale. La Alberti ha infatti raccontato della sua relazione amorosa con il marito Amedeo Pagani. Con lui, oltre a unirsi in matrimonio, ha concepito anche due figli.









“Lui sapeva tutto e sotto questo punto di vista era vecchio. Quando mi ha incontrato mi ha cambiato la vita. Ha creato la mia scrittura, un editor in senso alto, un uomo che sapeva ridere e amare. Aveva tutte le donne di Roma che gli andavano dietro”. Eppure nonostante avesse tante donne alla sua corte, ha scelto sempre Barbara nella sua vita. Una decisione che la Alberti non può che aver apprezzato.

