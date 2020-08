In questi giorni sono state svelate le prime indiscrezioni sulla partenza di Uomini e Donne. Tante novità, nuovi tronisti, corteggiatori e come sempre colpi di scena. Qualche tempo fa era circolata anche la voce su una possibile fusione tra il trono classico e trono over in un’unica puntata com’è accaduto durante il periodo del lockdown.

"I due spazi – si leggeva su "Il Fatto Quotidiano" – saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni. Idea nata e favorita dall'edizione "Tinder", se così si può definire, trasmessa durante la quarantena, puntate che non hanno certamente brillato dal punto di vista auditel ma hanno messo il turbo alla vecchia formula con l'arrivo di Nicola, giovane corteggiatore di Gemma che in chat si faceva chiamare Sirius".















"Ma anche con il corteggiatore mascherato per la tronista Giovanna soprannominato l'Alchimista e soprattuto al ritorno in studio per ragioni di sicurezza ha favorito l'unione del trono over con il trono classico. E il mix – scriveva ancora il Fatto – ha funzionato garantendo ottimi ascolti e facendo volare anche la parte più debole, quella con i giovani, oltre il 23% di share con la scelta di Giovanna".















Una delle novità è stata la scelta dei tronisti. Durante le settimane passate la redazione ha sottoposto all'attenzione degli appassionati del programma, ben 3 candidati: Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis. I tronisti scelti sono Davide di Gallipoli e Gianluca di Roma. Blanda invece rimane perché Roberta Di Padua gli ha proposto di conoscersi mentre ballavano insieme.









Ma quando inizierà la nuova edizione di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha deciso di anticipare la data, quindi non più il 14 settembre come previsto, ma lunedì 7 settembre.

