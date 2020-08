Stefano De Martino, risveglio da dimenticare: lo ha scoperto poco fa

Lo scorso anno sul palco del Festival di Castrocaro c’era anche Belen Rodriguez, nel 2020 invece Stefano De Martino ha guidato la kermesse canora da solo. La serata finale del 63esimo Festival è andata in onda giovedì 27 agosto su Raidue ma dal punto di vista degli ascolti non si può certo dire che all’ex ballerino di Amici e oggi conduttore tv sia andata alla grande come un mese fa, quando era il padrone di casa a Made in Sud.

Forse anche per via del gossip che in quei giorni non dava tregua a Stefano e Belen, freschi di rottura e soprattutto assaliti dai rumor, il programma, in onda sempre sulla seconda rete, ha letteralmente fatto boom di ascolti. Giovedì scorso, come detto, De Martino ha condotto in solitaria la 63esima edizione del Festival di Castrocaro. (Continua dopo la foto)















Alla fine è stata vinta dal quartetto milanese WATT che, con il brano “Fiori da Hiroshima”, è ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 71° Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove proposte’. Seconda e terza posizione per Niccolò Dainelli (in arte Daino) e Stefano Farinetti (Neno), entrambi di 21 anni. Il premio ‘Siae’ è andato invece al 20enne Federico Castello (Fellow) con il singolo ‘Fire’. (Continua dopo la foto)















Stando ai dati di ascolto diffusi poco fa, però, il Festival non è stato seguitissimo. L’evento è stato visto da 750mila spettatori pari al 4.9% di share. Ascolti decisamente poco soddisfacenti che non sono riusciti neanche ad equiparare i dati già non particolarmente brillanti del 2019: 1.009.000 spettatori pari al 5.5% di share. Quello di venerdì mattina, insomma, è stato un risveglio poco felice per Stefano De Martino che come detto era reduce dal grande successo di Made in sud. (Continua dopo la foto)











Ad aggiudicarsi la gara degli ascolti è stato Rai1 con ‘Un passo dal cielo – Io ti salverò’, il film di Salvatore Basile e Jan Maria Michelini con Terence Hill, Raniero Monaco di Lapio, Daniel Vivian e Pierpaolo Spollon che ha registrato 2.138.000 spettatori pari al 13.1% di share. Canale5 ha invece puntato sulla replica di una puntata di Zelig che ha interessato 1.851.000 spettatori con uno share dell’11%.

