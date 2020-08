UeD, ora è ufficiale. L’annuncio arriva direttamente da Maria De Filippi: chi sono i nuovi tronisti

Prima volta nella storia di Uomini e Donne: la redazione ha domandato ai telespettatori di scegliere i nuovi tronisti. Durante le settimane passate la redazione ha sottoposto all’attenzione degli appassionati del programma, ben 3 candidati: Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis Gli autori però ci hanno tenuto a ricordare che i troni maschili previsti saranno solo 2. Nella giornata di ieri è stata registrata la prima puntata, un mashup tra Trono Over e Classico, dello show di punta di Maria De Filippi.

L’impeccabile Maria ha comunicato i nomi dei due nuovi tronisti: Davide Donadei e Gianluca De Matteis, ma è rimasto anche il terzo ragazzo, perché una dama del Trono Over lo vuole conoscere. L’annuncio di Maria De Filippi: “I tronisti scelti sono: Davide di Gallipoli e Gianluca di Roma. Blanda invece rimane perché Roberta Di Padua gli ha proposto di conoscersi mentre ballavano insieme. Il secondo ballo però non lo fa con lei”. Poi partono le inevitabili presentazioni dei nuovi tronisti, così come raccontato da Biccy. (Continua dopo le foto)





























Davide: “Ad ora non mi è mai successo di conoscere la famiglia di una mia ragazza, anche dopo 4 anni e mezzo di relazione. Sicuramente è una situazione un po’ così, dato che specie al sud non mancano i pregiudizi. Quali? Mio padre in passato ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine e quindi questa cosa ha fatto in modo che la mia immagine venisse un po’ sporcata, ma è comunque inevitabile. Poi ho avuto la possibilità di dimostrare di essere una persona onesta, anche perché ho sempre lavorato e la gente si è finalmente ricreduta”. Gianluca: “Secondo me è un’opportunità estremamente divertente e anche concreta e lenta per poter conoscere qualcuno. Lenta nel senso che puoi goderti tutte le tappe senza dover affrettare nulla. Esci con una persona, ne conosci un’altra. Ci esci per un lasso di tempo ristretto, non hai modo di vederla fuori e dunque più tempo per ragionarci sopra”. (Continua dopo le foto)









UFFICIALE: Gianluca De Matteis tra i nuovi tronisti di #uominiedonne, ragion per cui guarderò il programma. pic.twitter.com/nC65px8Y68 — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) August 27, 2020

Gianluca continua: “Si ha così più tempo di conoscerla in modi differenti. C’è quindi uno sviluppo di quella che può essere una relazione molto più delicata. Esistono nella vita il ruolo corteggiatrice e tronista. Poi alcune volte si invertono o si ha il medesimo ruolo per qualche secondo. Tutto dipende comunque dalla chimica che si crea. Se c’è intesa, non c’è più bisogno di un trono. Diciamo che bisogna essere un po’ str***i e un po’ buoni. Avere una persona che ti mette in difficoltà è stimolante. Non sono geloso e credo nella fiducia. Se io scelgo di stare con quella persona non ci sono ripensamenti, ma se questa persona è gelosa e non ti dà libertà…”.

“Nient’altro”. E Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso fanno sognare i fan