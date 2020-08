Sono appena ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne e, da quanto si apprende dalle anticipazioni, ci sono già grosse novità. La nuova edizione, insomma, sembra essere partita alla grande giovedì 27 agosto, quando si sono riaccese le telecamere dello studio di Maria De Filippi. Un nome a caso? Gemma Galgani, una delle protagoniste indiscusse della prima puntata di questa nuova stagione.

Intanto perché ha rivisto Nicola Vivarelli, con cui, come riporta il sito Il Vicolo delle News, c’è stata una lite furiosa ma non solo. Sappiamo già che la dama 70enne e il corteggiatore 26enne si sono allontanati durante l’estate e proprio per questo motivo in studio è stato subito scontro tra i due. Gemma è praticamente sparita dall’oggi al domani lasciando senza parole Nicola, che più volte nelle ultime settimane si è sfogato. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata, però, Gemma ha finalmente raccontato la sua versione dei fatti e, soprattutto, il motivo per cui è sparita: per potersi fare il lifting in tranquillità. A luglio scorso la torinese si è infatti recata in una famosa clinica romana per dare una rinfrescata al suo volto. Ovviamente seguita dalle telecamere della redazione del dating show tanto amato dal pubblico di Canale 5. (Continua dopo la foto)















“Ho fatto un lifting”, ha rivelato la dama, spiegando di avere smesso di vedere Nicola a luglio perché voleva fosse una sorpresa. Ma lui non ha preso bene questa novità. E infatti nel confronto di fuoco andato in scena in studio lui ha mostrato delusione per il comportamento della dama che, dal canto suo, addossa tutta la colpa a Sirius che dopo l’emergenza sanitaria ci avrebbe mai provato davvero. (Continua dopo le foto)











E poi le accuse di averla presa in giro, di esibirla come un trofeo e di aver fatto scrivere alcuni messaggi alla madre. Tutto finito (male), dunque? Eppure dopo questo sfogo, quando Valentina ha chiesto un ballo a Nicola Gemma è andata su tutte le furie e attaccato la dama di provarci con lui da mesi. Valentina ha però chiarito che c’è stato solo qualche scambio di battute via Instagram, nulla di più. Ma chissà come andrà a finire…

