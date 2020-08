“Sono felice”. Finalmente una gran bella notizia per Bianca Guaccero: è lei stessa ad annunciarlo sui social

Bianca Guaccero a fine ottobre tornerà al timone di Detto Fatto per il terzo anno consecutivo. Questo però non sarà l’unico impegno per la conduttrice e attrice pugliese, infatti sarà impegnata anche in una fiction con Loretta Goggi e Marco Bocci per la regia di Cinzia Th Torrini. Bianca Guaccero, poche ora fa, ha annunciato su Instagram l’inizio delle riprese: “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi.. felice di tornare sul set…per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese… stay tuned!”. Il post è stato commentato con entusiasmo da alcuni volti noti come Jonathan, opinionista di Detto Fatto e suo grande amico e Andrea Delogu attualmente conduttrice de La vita in diretta estate. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle scorse settimane è stato annunciato che Bianca Guaccero sarà la protagonista di una nuova fiction che vede nel cast, oltre ai già citato Loretta Goggi e Marco Bocci, anche Violante Placido e Marco Cocci. Bianca Guaccero, oltre ad annunciare l’inizio delle riprese, ha fornito poche anticipazioni sul suo personaggio, soltanto che si chiama Rosa e che: “È molto seria”. (Continua a leggere dopo la foto)















La regia della serie è di Cinzia Th Torrini che ha già diretto Sorelle e Elisa Di Rivombrosa. Infine va aggiunto che non si conoscono ulteriori dettagli ne sulla trama ne sul titolo della serie che andrà in onda su Rai 1 ma di cui ancora non è stata resa nota la data d’inizio. (Continua a leggere dopo la foto)











Bianca Guaccero, in attesa dunque di ritornare al timone di Detto Fatto a fine ottobre (lei e Jonathan recentemente hanno fatto un curioso annuncio) sarà impegnata nella nuova fiction e, come appunto ha annunciato, è felice di ritornare sul set.

