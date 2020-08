“Sono senza parole”. Stefano De Martino, l’ospitata finisce in lacrime. Accade tutto in diretta

Stasera il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino lo vedremo all’opera al Festival di Castrocaro, infatti sarà lui a presentare la 63° edizione. Ovviamente non ci sarà con lui Belen Rodriguez, a differenza dello scorso anno, visto che ormai si sono separati definitivamente. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, è stato ospite de ‘La Vita in diretta Estate’ e qui si è lasciato andare alla commozione. Innanzitutto gli sono stati riservati una marea di complimenti.

Si sono infatti congratulati con lui sia per la conduzione del festival nella passata edizione e sia anche per le altre esperienze professionali come ‘Made in Sud’. La conduttrice Andrea Delogu gli ha però fatto una sorpresa molto bella, che l’uomo non si aspettava assolutamente. Si è trattato in particolare di un video che riprendeva un maestro che i due hanno in comune, ovvero Renzo Arbore. Sentendo le parole proferite dall’artista, non è proprio riuscito a trattenere la forte emozione. (Continua dopo la foto)















Arbore lo ha considerato una sorprendente scoperta, quasi insperata, e De Martino si è commosso: “Sono senza parole”. Infatti, sia lui che la Delogu si conoscono da tantissimo tempo perché hanno anche lavorato assieme. Quando si è collegato in diretta, si è subito notato un certo feeling. La presentatrice gli ha rivolto tanti complimenti, ma Stefano è rimasto umile. Andrea ha affermato, senza troppi giri di parole: “Lo share parla per te. Quando tu conduci, le cose funzionano”. (Continua dopo la foto)















L’appuntamento odierno con la trasmissione tv in onda su Rai 1 è stata l’occasione per il napoletano di fare anche una battuta. Ha infatti svelato un interessante retroscena alla Delogu: “In giuria ci sarà anche Bugo. Rimarrà fino alla fine, perché lo abbiamo legato su una sedia”. Il riferimento è ovviamente all’uscita di scena del cantante nell’ultimo Festival di Sanremo, dopo il litigio con il collega Morgan. Ma stavolta rischi di un suo abbandono non ce ne sono. (Continua dopo la foto)









La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa ormai nota, ma i gossip sui due non accennano a placarsi. Secondo i rumor la showgirl argentina lo avrebbe lasciato dopo aver scoperto un flirt tra il ballerino e la conduttrice Alessia Marcuzzi, cosa smentita da entrambi. Poi ci aveva pensato Chi a rimettere il dito nella piaga, pubblicando una serie di foto di un vecchio servizio fatto proprio da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

