Splendida notizia per la coppia composta da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. I due sono infatti stati scelti per un’importante esperienza televisiva. Condurranno il cooking show per i più piccoli, ‘Junior Bake Off’. Ed è stato proprio lui ad annunciare la formidabile notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La trasmissione va in onda su Real Time ed è dunque dedicato ai bimbi. Il suo start è previsto per le prossime festività natalizie, infatti l’ultima puntata sarà il 25 dicembre.

Oltre alla comunicazione da parte di Flavio, in seguito è giunta pure la conferma definitiva della casa di produzione. Quest'ultima ha annunciato su Facebook la scelta che ricade proprio su di lui e sulla sua dolce metà. Presumibilmente la scelta di affidarsi ad una coppia consolidata è stata ben studiata dagli autori, che hanno voluto puntare sul realismo e sull'ambiente familiare. Ricordiamo che le precedenti edizioni di 'Junior Bake Off' sono state condotte da Benedetta Parodi e Katia Follesa.















La Mancini ci sarà in tutte e tre le puntate e affiancherà suo marito. 'TvBlog' ha inoltre riportato che le registrazioni delle puntate sarebbero già iniziate. Montrucchio, che si è immortalato con Alessia sul popolare social network, ha dunque scritto nella didascalia: "Congiunti al lavoro". Decisamente più formale il messaggio postato invece dalla casa di produzione. Flavio e Alessia avranno al loro fianco anche il famoso pasticcere Ernst Knam e Damiano Carrara.















I produttori hanno scritto: "Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di Junior Bake Off, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito Flavio Montrucchio". I due sono legati sentimentalmente da ben 18 anni e si sono uniti in matrimonio 16 anni fa. Si sono incontrati in maniera casuale e dunque per loro si è trattato di un immediato colpo di fulmine. Lui le inviò 100 rose rosse e sin dal primo momento disse che avrebbe sposato la bellissima donna.









Congiunti al lavoro! 😜 Benvenuta a #JuniorBakeOff!!!

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini hanno anche concepito due figli, che si chiamano Mia e Orlando. Il loro infinito amore non ha mai avuto contraccolpi di alcuna natura e la relazione procede a gonfie vele. Adesso un nuovo capitolo della loro vita, che fa dunque intrecciare sia gli aspetti privati che professionali dell’affiatatissima coppia.

