Nella puntata di ieri Pierluigi Diaco ha fatto commuovere Kledi Kadiu, in virtù di alcune immagini che hanno rievocato la partenza degli albanesi negli anni Novanta, in cerca di una vita migliore in Italia. Oggi, giovedì 27 agosto, a ‘Io e Te’ è stato ospite il cantante Memo Remigi. Quest’ultimo si è lasciato andare ad una lunga intervista, nella quale ha toccato diversi temi. L’artista, oltre a parlare di sé, al termine del suo intervento ha deciso di fare dei complimenti al padrone di casa.

La reazione del conduttore televisivo è stata clamorosa e inaspettata ed ha spiazzato tutti. Bisogna precisare comunque che non c’è stato alcun battibecco, anzi, la risposta di Pierluigi è stata più che altro caratterizzata dall’ironia. Remigi ha posto particolare attenzione al modo in cui il presentatore conduce il programma. Ha detto che è davvero molto bravo e professionale e che avrebbe veramente voglia di intervistarlo. La replica di Diaco è stata particolarmente epica. (Continua dopo la foto)















Dunque, il conduttore Rai lo ha interrotto: “Ma tu sei pazzo”. Durante l’intervista a Memo Remigi, è stato trasmesso un video di lui al Festival di Sanremo 2018, presentato da Claudio Baglioni. Il cantante ha dichiarato dopo aver visto il filmato: “Poi prosegue questa cosa, forse tu non lo sai, non l’hai seguita”. Un po’ stizzita la reazione di Pierluigi: “L’ho seguita, ma non potevo mettere tutto il pezzo”. Alla fine sono anche arrivati i complimenti di Katia Ricciarelli e del disegnatore Lucangelo Bracci. (Continua dopo la foto)















Diaco ha in seguito comunicato ai telespettatori i nomi dei suoi prossimi ospiti. Si tratta di Barbara Alberti, Mara Venier, Giovanni Malagò e Donatella Rettore. A proposito di Kledi, ier ha affermato in diretta: “Vedevamo l’Italia come la pubblicità della Mulino Bianco, perfetta, un Paese da sogno. Il giorno della partenza verso l’Italia è stato in realtà improvvisato. Ero al mare con degli amici quando siamo stati raggiunti da una voce che annunciava la partenza della nave dal porto di Durazzo”. (Continua dopo la foto)









Poi: “Arrivati al pontile ho avuto un ripensamento, il mio pensiero fisso era la mia famiglia e in particolare la nonna, che mi aveva cresciuto, ma mi sono fatto forza e sono salito. Quel viaggio non lo dimenticherò mai: il viaggio del silenzio”. Kledi ha parlato anche della De Filippi: “Maria è tosta, esigente, seria, ha un fiuto particolare per le persone, è una persona molto corretta. Lei è rimasta nel mio cuore”.

“È nato Leonardo!”. Fiocco azzurro per l’ex volto tv, mamma per la prima volta: “Ma c’è stato un problema”