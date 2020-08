Vacanze agli sgoccioli per Barbara D’Urso. Per la gioia del suo pubblico, la regina di Mediaset e conduttrice tra le più chiacchierate oltre che stakanoviste si prepara a tornare in tv. Manca pochissimo ormai anche se in questi mesi estivi i suoi fan sono stati costantemente aggiornati grazie a Instagram.

Carmelita è infatti molto attiva sul social e non ha lesinato video e foto sexy in piscina e al mare. Ma ora le ferie stanno per finire e dopo gli scatti di lei che si tiene in forma con le corsette in campagna, quelli di lei in primo piano al mare, davanti a un tramonto mozzafiato, e quelli in cui sfoggia il suo 'fisico bestiale' in costume da bagno ecco arrivare l'annuncio che tutti i suoi spettatori aspettavano.















Barbara D'Urso torna in televisione a settembre con tutti i suoi programmi. Ma per far sapere a tutti che è partito il "conto alla rovescia", come scrive lei nella didascalia del nuovo post, ha scelto di mostrarsi ancora una volta in tenuta estiva. Ovvero in piscina, in bikini e con il décolleté in primo piano. Insomma, ha voluto fare un annuncio "sexy" che, nemmeno a dirlo, è stato accolto con migliaia di like e di complimenti.















Ma la domanda è, qual è la data del grande ritorno di Carmelita sul piccolo schermo? Il 7 settembre la presentatrice campana tornerà su Canale 5 con Pomeriggio 5, ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera mettendo a tacere una volta per tutte le voci che parlavano di un avvicendamento tra lei e Alfonso Signorini e conferma tutti i suoi programmi di punta: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la d'Urso e Grande Fratello NIP.









Conto alla rovescia ⏰ #sitorna #backtowork #colcuore❤️



Il 7 settembre, dunque, inizia la nuova edizione di Pomeriggio 5. Poi, la settimana successiva riaprirà i battenti Domenica Live, la trasmissione interrotta la scorsa stagione quando è scoppiata l’emergenza sanitaria. Ma all’appello risponderà anche l’appuntamento in prima serata di Live – Non è la d’Urso, che ha salutato gli spettatori solo lo scorso giugno.

