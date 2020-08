Macaulay Culkin compie 40 anni: addio eccessi e nuova vita per il Kevin di ‘Mamma ho perso l’aereo’

Macaulay Culkin, alias Kevin McCallister, il bambino protagonista del film cult del 1990 e del sequel “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” del 1992. Dopo ‘’Mamma, ho perso l’aereo’’, ha fatto qualche altro film che ha avuto scarso successo (vedi ‘’Richie Rich – Il più ricco del mondo’’ nel 1994) e poi è caduto nell’oblio. Archiviato, dimenticato, ha conosciuto l’inferno dopo il paradiso.

Nel 2004 tornò a far parlare di sé per via dell'arresto per possesso di marijuana e farmaci per i quali era obbligatoria la prescrizione. Non solo: durante il processo contro l'indimenticato Jackson, Culkin confermò di aver dormito insieme al re del pop ma disse di non essere stato sessualmente molestato. Nel 2010 ha provato a recitare di nuovo sul piccolo schermo ma senza successo e, dopo anni di silenzio assoluto, nel 2014 è uscito allo scoperto per smentire l'ennesima voce della sua morte.















Nel 2018 è stato protagonista di un video che ricalcava per filo e per segno i momenti clou della pellicola che ancora oggi tiene incollati allo schermo milioni di spettatori. Il creatore di American Horror Story, Ryan Murphy, ha confermato la notizia della presenza della star di Mamma Ho Perso L'Aereo, Macaulay Culkin, a unirsi alla decima stagione di American Horror Story.















Ogni stagione all'interno della serie tv vengono presentate una serie di guest star come Adam Levine, Lady Gaga, Billy Porter, Neil Patrick Harris e persino la top model Naomi Campbell. Il celebre Kevin di "Mamma ho perso l'aereo" – Macaulay Culkin – compie oggi 40 anni. Grazie al film cult di Chris Columbus, per il giovane attore il successo arrivò quando aveva solo 10 anni.









Oggi dice di essere uscito dalla tossicodipendenza e sembra aver trovato una sua nuova dimensione. Dopo aver rimesso i panni di Kevin McCallister in uno spot del 2008, Macaulay tornerà al cinema per il reboot di “Mamma ho perso l’aereo”, in lavorazione per Disney. Dopo un’iniziale diffidenza molto critica, pare che l’ex baby star avrà un piccolo ruolo. E, come si vede da alcune foto pubblicate sul suo account social, sembra davvero in forma.

