Temptation Island, Alessia Marcuzzi svela la quarta coppia: chi sono Speranza e Alberto

Dopo il successo della scorsa edizione, mercoledì 9 settembre torna Temptation Island, il reality show di canale 5 che mette alla prova l’amore tra sei coppie divise tra i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. Questa volta al timone ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha svelato la quarta coppia che farà parte del cast della nuova edizione.

Si tratta di Speranza e Alberto. La coppia insieme da ben 16 lunghi anni, a scrivere a Temptation Island è stato proprio Alberto che, durante la sua presentazione ha spiegato di non essere sicuro che la sua ragazza sia la donna giusta per la sua vita. “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei…!” Alberto e Speranza sono un’altra delle coppie che partecipa a #TemptationIsland, prossimamente su Canale 5, si legge sull’account ufficiale della trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)















Alberto Maritato ha 32 anni ed è uno chef e un calciatore dilettante della squadra Virtus Goti. Alberto è il titolare di tre locali nella provincia di Napoli. Speranza Capasso ha 32 anni, è originaria di Avellino e vive a Brusciano. Speranza e Alberto sono una delle otto coppie che partecipano a Temptation Island 8 2020: insieme a loro ci sono: Anna e Gennaro, Nello e Carlotta e Antonio e Nadia. (Continua a leggere dopo la foto)















In questi giorni Alessia Marcuzzi si è raccontata in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. La conduttrice ha spiegato che, insieme a Maria De Filippi, è stato deciso di sospendere la versione vip per dar spazio alla ‘nip’, in quanto “il pubblico si identifica di più”. In questa nuova versione dello show, che arriva dopo quella guidata da Filippo Bisciglia, non ci saranno coppie di personaggi famosi. Le registrazione del reality è iniziata lunedì 24 agosto sempre a Is Morus Relais, il villaggio turistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono molto felice perché sono tornata al mio primo amore con i reality fatti di persone comuni – ha spiegato la Marcuzzi a Sorrisi e Canzoni Tv -, come quando conducevo il ‘Grande Fratello’. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d’accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, adulti e giovanissimi”.

