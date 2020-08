Lutto nel Castello della Sonrisa, la celebre location del programma ”Il Castello delle cerimonie”, che in questi anni è diventato famoso per gli sfarzosi matrimoni, battesimi e feste in pieno stile napoletano che hanno appassionato i telespettatori di Real Time. È morta la signora Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, ‘il Boss delle Cerimonie’ dal nome della trasmissione tv in onda su Real Time.

Rita era un volto molto amato dai telespettatori e, stando a quanto riporta NapoliToday, sarebbe rimasta vittima di covid. La donna aveva contratto il coronavirus e, per motivi precauzionali, considerando la sua avanzata età, era stata ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli. Purtroppo, essendo già affetta da patologie pregresse, la situazione è peggiorata e dopo quindici giorni di ricovero la donna si è spenta.















L'entourage della struttura e alcuni familiari della signora Rita erano stati colpiti dal coronavirus circa una quindicina di giorni fa e per questo motivo la Sonrisa era stata chiusa. Ad accompagnarla, il giorno del trasferimento in ospedale, il nipote Antonio, anche lui positivo, che aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola.















In ospedale si trova anche il genero della signora, Matteo Giordano, marito della figlia Imma e padre di Antonio, anche lui risultato positivo al coronavirus. Al momento l'uomo è in attesa del secondo tampone. Innamoratissima di suo marito, don Antonio Polese, con il quale è stata sposata per più di cinquant'anni, la signora Rita Greco era una bravissima cuoca, e proprio su Real Time era andato in onda un programma delle sue ricette.









Un amore grandissimo quello tra Rita e Antonio che abbiamo avuto modo di apprezzare proprio in una puntata de “Il Boss delle Cerimonie”, nel primo episodio della seconda stagione in cui si festeggiano i cinquant’anni di matrimonio. “Stavamo sempre vicini ed è nato l’amore. – aveva raccontato Rita – È un uomo caritatevole, amato da tutti perché veramente si fa volere bene. Per me, è sempre un bell’uomo. Quando il prete mi disse: ‘Vuoi tu prendere Antonio come tuo legittimo sposo?’. Io dissi due volte sì. Nel bene e nel male, siamo stati sempre uniti”.

Sui social l’addio di Gaetano Davide, il cameriere della Sonrisa e protagonista della trasmissione: “In questo momento così delicato, così particolare non doveva succedere… Silenziosa e dolce, tutta la vita spesa verso la famiglia, con quei occhi azzurro cielo e il sorriso sempre sulle labbra.

Cara signora Rita, il vuoto che lascerà al Castello sarà enorme, come faremo…oggi le dico solo una cosa, insieme a Don Antonio, lassù dal cielo, dateci una mano a portare avanti il vostro sogno e a stare vicini a Imma.

Sarà dura ma non molleremo, per voi e per noi. #noncisonopernessuno”.

